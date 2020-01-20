banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122886
ALTIN
296.750
DOLAR
5.9159
STERLİN
7.6795
EURO
6.5574
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Lefkoşa’da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
KKTC, Tüm Doktorların Telefon Numaraları
KKTC, Tüm Doktorların Telefon Numaraları
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Kapat

Lefkoşa’da uyuşturucu

1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da uyuşturucu

1 kişi tutuklandı

20 Ocak 2020 Pazartesi 13:45
Lefkoşa’da uyuşturucu

19.01.2020 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından Y.Ö.(E-35)’nün  üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde bahse konu şahsın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet küçük tartı ve yaklaşık 18 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmetçik’te kanunsuz avlanma…
Mehmetçik’te kanunsuz avlanma…
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Lefkoşa’da fuhuş operasyonu
Lefkoşa’da fuhuş operasyonu
Gece kulübünde kasti hasardan 3 tutuklu
Gece kulübünde kasti hasardan 3 tutuklu
Ercan'da 1 kişi hakında yasal işlem başlatıldı
Ercan'da 1 kişi hakında yasal işlem başlatıldı
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Klima motoru çalmaktan 2 tutuklu
Klima motoru çalmaktan 2 tutuklu
Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket
Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket
Yük gemisi içinde yakalandılar
Yük gemisi içinde yakalandılar

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim