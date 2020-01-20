Lefkoşa’da uyuşturucu

19.01.2020 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından Y.Ö.(E-35)’nün üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde bahse konu şahsın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet küçük tartı ve yaklaşık 18 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.