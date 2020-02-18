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Kamera görüntüleri incelenecek

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tüccaroğlu isimli işyerinde çalışmakta olan zanlı Muhammed Pekalın depodan kuru yemiş çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kamera görüntüleri incelenecek

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tüccaroğlu isimli işyerinde çalışmakta olan zanlı Muhammed Pekalın depodan kuru yemiş çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Şubat 2020 Salı 11:40
Kamera görüntüleri incelenecek
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tüccaroğlu isimli işyerinde çalışmakta olan zanlı Muhammed Pekalın depodan kuru yemiş çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlı Muhammed Pekalın’ın u 14-15 Şubat tarihleri arasında çalışmakta olduğu Tüccaroğlu Ltd. isimli iş yerinden iş yerine ait 22.5 kg çiğ badem, 30 kg ağırlığındaki iran fıstığını ve 30 kg ağırlığındaki antep fıstığını çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının tasarrufunda söz konusu ürünlerin tespit edildiğini ve suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Şener zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca çalıştığı süre içerisinde başka ürün alıp almadığının kamera görüntülerinden inceleneceğini belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed PekalınKuru Yemiş
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