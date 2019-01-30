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Gazimağusa’da uyuşturucu

4 genç tutuklandı

Gazimağusa’da uyuşturucu

4 genç tutuklandı

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:17
Gazimağusa’da uyuşturucu

29.01.2019 tarihinde, 11.40-12.30 saatleri arasında, Gazimağusa’da, S.M.A.A.K.(E-21)’ye ait ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.A.(E-23)’nın ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık üç gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet plastik bardak ve bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.           

29.01.2019 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda C.T.E.(E-25)’nin tasarrufunda bulunan çanta içerisinde extasy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 19 adet hap ve yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde,  söz konusu şahsın İ.O.T.O.(K-22) ile birlikte kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise extasy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 822 adet hap ile yaklaşık 19 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.    

Anahtar Kelimeler:
GazimagusaUyuşturucu
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