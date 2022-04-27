Falyalı'nın korumalarına hapis cezası verildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde, kullanma, taşıma suçları ile ilgili olarak kazevinde bulunan Türkistan Gülce ve Halil Işık bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Davada sanıklar adına avukat Mustafa Şener hazır bulundu. Mahkeme sanıklardan Türkistan Gülce’yi 4 yıl, Halil Işık’ı 3 yıl hapse mahkûm etti. Kararda Gülce’nin 2018 yılında ait askıda olan davası da dikkate alındı. . Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Dilşah Karayel’in huzuruna çıkarılan sanıklar hakkındaki kararı Esendağlı açıkladı.

Başkan Melek Esendağlı, sanıkların davalarını kabul ederek, adaletin tecellisine katkı koymaları, yaşanan olayda patronunu ve çalışma arkadaşını kaybetmelerini, yaşadıkları acından ve olaydan dolayı travma yaşamalarını, bu nedenle tıbbi yardım almalarını hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini söyledi. Esendağlı, ayrıca sanıkların patron ve arkadaşları saldırıya uğradığı için havaya ateş açtıklarını, bu hususun da hafifletici etken olarak kabul edildiğini ancak her şeyden önce kamu menfaatinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Esendağlı, sanıkların benzer sabıkaları olmadığını da belirtti.

Esendağlı, patlayıcı madde ve ateşli silahlarla işlenen suçların son zamanlarda artış gösterdiğini, kamu yararı gereği böyle suçları işleyenlere ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti. Sanıkların silahı patronları Halil Falyalı’dan temin ettiklerini söylediklerini belirten Esendağlı, iki sanığın koruma olarak istihdam edildiğini, bu nedenle silah taşıdığını ancak kişilerin kanunsuz bir şekilde kendi adaletlerini sağlama ve kendi korumalarını yapma hususunun kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Esendağlı, sanıkları kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici olması açısından hapse mahkum etmeyi uygun ve adil bulduklarını belirtti. Mahkeme sanıklardan Türkistan Gülce’yi 4 yıl, Halil Işık’ı 3 yıl hapse mahkûm etti.