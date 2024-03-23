Gzelyurt’ta elektrik direğini kamyonete taşınırken meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı

Polis Basın Bültenine göre , dün sabah Güzelyurt’ta Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna ait depo içerisinde, dokuz metre uzunluğundaki elektrik direği vinç yardımı ile kamyonete yerleştirilirken, direk Hasan Ergel’İn (E-28) yüzüne ve sağ omuz kısmına çarptı.

İş kazasında yaralanan Hasan Ergel sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildi.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Dün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.