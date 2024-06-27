ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

26.06.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Girne’de sakin İlkay TAHSİN (E-67), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT SAĞLAMAK

12.02.2024 tarihinde, Lefkoşa’da polise giden Ş.E.(E-54)’nin, adına kayıtlı motorlu araca ait Motorlu Araç Kayıt Belgesi’nin başka bir şahısta olduğunu bildiği halde, söz konusu araca ait kayıt belgesini kaybettiğini Polise beyan etmek suretiyle kayıp başvurusunda bulunarak, sahte davranışla kayıt temin ettiği tespit edilmiştir.

Olay 26.06.2024 tarihinde Polise rapor edilmiş olup yürütülen soruşturma kapsamında, Ş.E. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ÜKLEYE İTHALİ YASAKLANMIŞ MAL İTHALİ VE TASARRUFU

26.06.2024 tarihinde İskele’de, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu V.S.(E-37) üzerinde, aracında ve ikametgahında yapılan aramalarda, tasarrufunda ülkeye ithali yasak olan toplam 4 adet elektronik sigara, 7 adet likit sigara ağızlığı, 38 adet likit sigara filtresi ve 1 tüp elektronik sigara likitini tasarruf ettiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ ALKOLLÜ İÇKİ VE TÜTÜN SATIŞI YAPMAK

26.06.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, Polis Ekipleri tarafından bir markette yapılan denetimde, toplam 130 paket sigara tütünü ile bir adet elektronik sigara tütünü, başka bir lokalde yapılan denetimde ise, muhtelif markalarda toplam 79 şişe alkollü içkinin yetkili makamdan izinsiz ve geçerli satış ruhsatları olmadığı halde, tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edilmiştir. Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

26.06.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

















ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

26.06.2024 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1285 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 181’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 321 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1050 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 66’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 43’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 211 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 61 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

Yetkili makamdan alınmış geçerli satış ruhsatı olmadığı halde, toplam 130 paket sigara tütünü ile bir adet elektronik sigara tütünü izinsiz olarak tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir market işletmecisi ve Yetkili makamdan alınmış geçerli satış ruhsatı olmadığı halde, muhtelif markalarda toplam 79 şişe alkollü içkiyi izinsiz olarak tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir lokal işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 585 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 57’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 91 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edilmiştir.