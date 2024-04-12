Güney Kıbrıs’ta kaçak ikamet eden Bangladeşli bir gencin, Larnaka polisinin çarşamba günü düzenlediği baskın sırasında apartmanın beşinci katından ölüme atlaması yeni boyut kazanıyor.

Fileleftheros Yabancılar ve Muhaceret Dairesi ile Larnaka polisinin ani baskını sonucunda 5’inci kattan boşluğa atlayan iki Bangladeşliden birinin olay yerinde ölmesi, diğerinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılması nedeniyle, Güney’de yaşayan Bangladeşliler ile bazı sivil toplum örgütleri tarafından protesto eylemi yapılacağını açıkladı.

Gazete sosyal medya üzerinde örgütlenen Bangladeşliler ve sivil toplum örgütlerinin, yarın (cumartesi) Bangladeşli gencin hayatını kaybettiği noktada anma töreni yaptıktan sonra Limasol Polis Müdürlüğü önünde protesto eylemi düzenleyeceğini belirtti.

Haravgi’ye göre AKEL Rum Adalet Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğüne Bangladeşli gencin ölümünün araştırılması ve genç işçinin hangi şartlar altında hayatını kaybettiği hakkında izahat verilmesi çağrısında bulundu.

AKEL baskında yasada öngörülen prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığını, şiddet kullanılıp kullanılmadığını, apartman sahibi ve kaçak işçi çalıştıranlar hakkında da araştırma yapılıp yapılmadığı sorularına izahat talep etti.