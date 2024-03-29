Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından, pazar günü 06.30-13.00 saatleri arasında, Lefkoşa kuzey çevre yolunda duatlon (koşu-bisiklet-koşu) yarışı düzenlenecek.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, belirtilen tarih ve saatler arasında, yarışın yapılacağı Lefkoşa kuzey çevre yolunun Küçük Sanayi çemberi-Haspolat- Taşkent çemberi ile Halk Bankası çemberi arasında kalan yol güzergahı, araç trafiğine kapatılacak.

Yarış süresince ulaşım alternatif yollardan sağlanacak. Yarışı süresince, bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret, işaretçilerine uymaları istendi.