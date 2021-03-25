Dr. İlker İpekdal

Önce Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı bir hatırlayalım.
Dört ana komitenin oluşturulması gerekiyordu.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Sürveyans Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Laboratuvar Komitesi.
Covid-19 pandemisi üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen hala sadece Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi aktif.
Diğer komiteler sanki ısrarla aktif hale getirilmiyor gibi bir durum söz konusu.
Oysa ki Bulaşıcı Hastalıklar Yasası net.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin toplamda yedi üyesi var.
Bu üyelerden biri de Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi.
Bu üyelik koltuğunda şu ana kadar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Başhemşiresi oturdu.
Yasaya göre konumu tartışılır durumda.
Çünkü yasada, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi diyor. Burada oturan kişi aynı zamanda Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi ünvanına sahip.
Unvana sahip olunsa da, yasaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde görev yapacak Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi’ni belirlemesi gereken yetkili kişi Enfeksiyon Komitesi Başkanı’dır.
Devam edelim ve yine olmayan Sürveyans Komitesi’nin üyelerine bakalım.
Bu komite de yedi üyeden oluşuyor ve yine aynı şekilde, bir üyesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi.
Ve tabii ki bu üyeyi de yine aynı yasaya göre Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı’nın belirlemesi gerekiyordu.
Ancak, ortada bir Enfeksiyon Kontrol Komitesi hala mevcut olmadığı için bu atamanın hangi kriterlere ve kim tarafından yapıldığının da izahı gerekiyor.
Olmayan komiteye, olmayan komiteden görevlendirme de oldukça düşündürücü!
Dolayısıyla tam bir yıldır, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın muhalifinde birtakım durumlar mevcut ve nedense hala aynı şekilde devam ediyor.
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi makamı neden ön plana çıkıyor?
Çünkü tüm komitelerde etkin rol oynuyor.
Hatta olmayan komitelerde bile!
Üstelik yasaya göre kimin tarafından atanacağı açıklanmış olmasına rağmen tam bir yıldır bu gayriyasal görevlendirme de görmezlikten geliniyor!
Her gün takip ettiğimiz Covid-19 vakalarının tespit ve temas takip işlerinin mutfağında Filyasyon ekibi bulunuyor.
Bu filyasyonun başında Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi bulunuyor.
Kimlere PCR testinin yapılacağının orkestra şefi!
Kimlerin karantina oteline gönderileceğinin orkestra şefi!
Kimlerin PCR testlerine doğrulama yapılacağının orkestra şefi!
Laboratuvardan çıkan sonuçları değerlendiren kritik personelden biri!
Ülkenin açılıp kapanma kararlarının alındığı toplantılarda söz sahibi!
Bakanlar Kurulu’nu yönlendiren kritik personelden biri!
Daha ne olsun!
Filyasyon dediğimiz olay ülkemizde tamemen pandoranın kutusu misali!
Bu kutuyu açabilene aşk olsun!
Belki de ‘’Bulaşıcı Hastalıklar Yasası geçerlidir’’ diyen yargıda söz sahibi olanlar, yine aynı yasa çerçevesinde bu yazdıklarımla ilgili bir açıklama yaparlar da pandoranın kutusunun biraz olsun aralanmasına yardımcı olurlar…
Yasa her yerde yasadır…
Kişilerin uhdesinde olmamalıdır!
İletişim: 0542-8529899