PANADOL YA PANADOL 270 TL OLMUŞ

PEKİ ENGELLİ, YAŞLI, KANSER İLAÇLARI??

MAAŞLARINI YATIRSINLAR

BAŞKA BİR DEĞİŞLE

YAŞAMAYIN ÖLÜN DİYORSUNUZ?



İleri derecede migrenim olduğu için evde olan ilacımdan kullandım ve bitmeye yakın diye gidip eczane'den almak istedim. Bilirsiniz eczaneler hep dolu olur. Ülke halkının yarısını hasta ettiler çünkü. Yaşı 60'larda bir teyze, tansiyon ilacı istiyor. 2 paket ver çocuğum diyor ve fiyatı duyunca. O küçük elindeki cüzdanını açıp , sen bana şimdilik 1 paket ver diyor. Bunu bu insanlara söyletiniz ve yaşatınız ya diyecek söz kalmadı ülke için.

Günlük yaşamda olmazsa olmazlardan biri haline gelen PANADOL 270 TL. Vurun kafanızı duvara diyorlar veya varsa paranız alın. Bir ekonomi , bir döviz bir enflasyon diye diye stokta ne kadar ürün varsa hepsinin anında fiyatlarını değişiyorlar. 6 ay öncesine kadar max. 30 TL olan ilaç şu an 270 TL. Var mı bir izahı bunun?

Panadolu geçtik dediğimiz gibi en basit ve normal ilaçlardan biri sadece bu.

* Peki ya ilacını almazsa büyük sorunlar yaşayan hastalarımız ne olacak?

* Engeli vatandaşımız ömür boyu kullanması gereken ilacına aldığı o üç kuruş sadaka mı yeter?

*Yaşlı ve genelde tansiyon , kalp rahatsızlığı olan hastalarımız bir paket almaya mı mahkum bırakılacak?

*İnsanlar boğazından kesmeye başladı. Şimdi ise sağlığını da mı erteleyecek?

*Makinelere bağlı yaşayan insanlarımızın ilaçlarının bir maaş yarısından fazla olduğunu bilmeyen yönetime nasıl seslenmek lazım?

*Hastane ecza depolarında ilaç olmadığını anlamak için sayın yetkilere vahi mi yollamak gerekiyor?

*Kullandığı ilacı alamazsa ölecek olan insanlar olduğunu bilmeyen KÖR VE SAĞIRLAR mı var başımızda?

*Küçük hasta çocuklarımızın rutin kullanması gereken ilaç için , asgari ücretli aileler nasıl başa çıksın?

*Gerçekten bu kadar denetimzilik içerisinde bu ülkenin varlığından, geleceğinden, refahın'dan nasıl söz edebiliyorsunuz?

*Artık ülkede ekmeğin'den ilacına kadar hiç bir şeyin iki tane alınmadığını görmeniz için birilerinin benzin döküp kendini yakması mı lazım?

Bir tane güzel, yerinde , olması gerektiği gibi yapılması gereken ve yapılan ne var bu ülkede? Ben mi körüm? Ben mi bu kadar kötü düşünüyorum? Ben mi nakörlük ediyorum? Ben mi güzel bakmıyorum? Anlamadım gitti arkadaş. Bu ülkede iki kesim var bir taraf halk ne yazık ki nüfüs veremeyeceğim çünkü hiç birimiz bilmiyoruz. Bir taraf 51 kişi. İşte KKTC bu iki farklı kesimden oluşuyor. 51 kişilik toplum vurun korkmayın edalarında. Geri kalan halk ise ezil babam ezil.

İlac alamayan insanlar var etmekte, kolay iş değildir. Ne kadar hak yemek gerektiriyor biz hesaplayamıyoruz. Bunun için ne kadar planlar yapmak lazım onu da bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey ekonomik, sağlık ve eğitim yönünden artık yaşam haklarının tamamen ellerinden alınan bir halk var edildiğidir. "KOMŞUSU AÇ YATIP KENDİ TOK YATAN" yok artık herkes AÇ. Malesef ki artık ekmeği bir tane almaya başlayan vatandaş ilacını da bir tane alıyor.

Paranız varsa sağlık alabilirsiniz yoksa ÖLÜRSÜNÜZ. Paranız varsa yersiniz yoksa AÇ kalırsınız. Paranız varsa okursunuz yoksa CAHİL kalırsınız. Bu kadar basit işte. Bu ülkede yaşayabilmek için bu formülleri uygulamak lazım. Aksi halde sizlere verilen üç kuruş maaşın nereye yetip yetmeyeceği onları asla ilgilendirmez.

Harikalar diyarı KKTC. Hiç bir eksiği olmayan KKTC. Yolunda giden ve iyi yönetilen bir KKTC. Ekonomik sorunu olmayan bir KKTC. Eğitimde çığır açan bir KKTC. Sağlıkta dünya sıralamasında olan bir KKTC. Onların baktıkları pencereden bunları görüyorlar. Oysa cefayı çeken vatandaş ise her gün sabah lanet ederek uyanıyor.

Eğitimin kaoslarda. Sağlık bitti. Ekonomi el birliği ile ipe götürüyor. Bu ülkende MAAŞ diye adlandırılan şeyi evet bildiğiniz şeyi onlar alıyor. Geri kalanına ise BİR PANADOLU VE TANSİYON İLACINI ALAMAYACAK KADAR SADAKA VERİYORLAR.

VAR ETTİKLERİNİZ İÇİN BİR DK SAYGI DURUŞU VE SONSUZA DEK İLLALLAH DİYORUZ..



KARAKUŞ