Özersay liderimiz olacakmış!!!!

Herkes kendini lider görüyor.
Manavda domates ya liderlik.
Egolar dağları aşmış, lider olmuşlar haberimiz yok.
Halbuki o defter kapanalı çok oldu.
Kıbrıslı’nın 2 lideri var.
Dr.Küçük ve Denktaş.
Siyaseten liderlik ise 1 kişide var.
O da Derviş Eroğlu.
Ne Denktaş sonrası toplum lideri geldi.
Ne de Eroğlu sonrası siyasi lider.
Bakmayın Cumhurbaşkanı Akıncı'ya.
O da kendini toplum lideri sanıyor ara ara.
Akıncı'yı geçtim dün 1 bugün 2 olanlar da.
Mesela Kudret Özersay.
Cumhurbaşkanı olursa lider olacak zannediyor.
Dilin kemiği var mı?
Yok.
*****
Cumhurbaşkanı olan kendini "Lider" sanıyor ya!
Bunun sebebi belli.
BM müzakereler için bir yol düşünmüş.
Masada eşitlik sağlamak için.
Ve demiş ki “sizler Cumhurbaşkanı değilsiniz bu masada”.
Masada ikinize eşit davranmak için lider diyeceğiz.
Yani?
Yani BM'nin müzakere için yarattığı bir sözümona ünvan bu.
Ve sadece müzakere için geçerli.
İngilizin dediğinden that'sall.
Hem hiç Rumlar'ınAnastasidis'e lider dediğini duydunuz mu?
Ben duymadım.
Yani diyeceğim o ki iş belli.
Sadece müzakerelerde geçerli birşey bu liderlik işi.
****
Şimdi Özersay'a gelelim.
Efendim herkesin derdi oy toplamakmış.
Kendisinin derdi oy değil elbette.
Makam derdinde olanlar her yolu deniyormuş.
Londralarda olan ben değildim.
Maksat Cumhurbaşkanlığı makamı da değildi tabi.
Ve daha da ileriye gidiyor.
“Halkı birleştiren bir lider” olacakmış.
Ne olacakmışsınız Sayın Özersay?
Lider mi dediniz?
Yok, “samimiyetle” biz almayalım.
Ne sizin liderliğinize ihtiyacımız var.
Ne de sizin lider olduğunuza dair bir kanaatimiz.
Siz HP’nizle mutlu mutlu yaşayın.
Bizi düşünmeyin.
Biz kendimizi düşünmeyi biliriz evel Allah.