OKULLARDA DÖNER VE HAMBURGERE

HEMDE 80 TL ÖDEYEREK

TAM GÜN EĞİTİM YAPTIRACAKLAR

VELİLERE PARANIZ VAR MI? YOK MU?

SORAN YOK… UMURLARINDA DEĞİL…



Yeminle şaka gibisiniz. Düşman bile bu kadar insafsız olamaz be. Eğitimi kullanarak bu denli düşüncesizce ve umutsuzca bakanlık yapıyorlar. Yazık be onca emeğe, onca çocuğa gençlere yazık. Ne veriyorsanız bu halka ki , söke söke geri alıyorsunuz. Hemde makam ve mertebelerinizi kullanarak. Sağlık çalınıyor, eğitim çalınıyor, gelecek çalınıyor amma HIZIRSIZ bir ülke olduk çıktık. Belli ki matematik bilginiz sıfır . Asgari ücreti belirlemenizden belli.

DÜŞÜNÜN YA

Bir ailenin 2 çocuğu tam gün eğitim almak için, öğle yemeğinde 80 TL ödeyecek yani 160 TL. Kaldı ki bu sadece yemek. Hadi içecek de koyalım ve total 250 TL. Ee ne de olsa bir kola 50 TL’ye satılıyor okullarda. Şimdi ayda 8 gün tam gün eğitim ile bir ailenin 2 çocuğunun öğle yemeği masrafı 2000 TL. Bu üç çocuk için 3280 TL oluyor. Okul masraf ve günlük harçlık hariç.

EY HÜKÜMET EDENLER

Siz bu halkın sizler gibi maaşlar aldığını falan mı düşünüyorsunuz? Sizin gibi otur koltukta ye memleketin parasını olanlardan mı sandınız. Be bu insanlar gece gündüz çalışıp 15.750 tl sadaka maaşı alıyor. Hey UYUYAN HÜKÜMET, hey sadece kendi yiyen MAKAMCILAR. Bu halkı her türlü yokluğa itip de iliğine kadar sömürerek EĞİTİM mi veriyorsunuz? Halkın hakkını çalarak SAĞLIK mı veriyorsunuz?

Ne yapıyorsunuz yahu siz? Nerden vuracak, daha nereden alacaksınız şaşırmış durumdasınız. Durmadan elementler üretip verdiğiniz üç kuruşu da alma peşindesiniz. Acı olan artık sağlığında , eğitimi de kullanmaktan çekinmiyorsunuz.

Ne biçim bir ülke oldu çıktı burası ya. Beğenmiyorsan git başka yerde yaşa diyecekseniz. Valla içinde Annem olmasa saniye durmamda gel gör işte. Ayrıca kendi halkını bu kadar sömüren, kendi ayağına bu kadar sıkan başka bir ülke var mı onu da bilemem. Ülkenin şeklinde şimalinde sorun yok. Havasında suyunda bir şey yok ama yönetilmesi vay babam vay. Her yere dökülüyor. Her yerde yolsuzluk , hırsızlık , dolandırıcılık kol geziyor.

Normal giden hiç bir şey yok ülkede . Bunun sorumlusu yapan değil, yönetemeyenlerdir. Bunun suçu sadece bu kadar denetimsizlik boşluğu yaratarak mahal verenlerindir. Tanınıyoruz bu şekilde ekonomik kriziler ile, skandallar ile , halkı eze eze tanınıyoruz. Çocukların gelecekleri , ailelerini sömüre sömüre aydınlık olacak haklısınız.

Bunca emekçinin alın terini kullanarak saltanatlığınıza devam edeceksiniz. Sizler asla halkın düşünenler olmadınız. Daha TAM GÜN EĞİTİM için alt yapın yok. Öğrencine kendi insanına öğle aradı yemeği veremeyecek kadarsınız. Öğretmenin yok. Deprem korkusu içinde yıkık dökük okul ve konteynırlarda eğitim veriyorsun.

Ama olmayacak şeyler için paralarınız var. Denetimsizliğiniz, vurdumduymazlığınız sayesinde soyulup soğana çevrilen ülkenin yok yere giden paralarınız hep var. Siz paraları çaldırın , yiyin, yedirin. Boşverin çocukları, okulları, eğitimi sağlığı. Halk nasıl olsa , devletin her açığını alın teri ile kapatır. Hep böyle olmadı mı? Hak yiye yiye memleket yönetiyorlar. Bu kadar acizlik görülmemiştir dünya üzerinde. Halkı öyle bir bacaktan vuruyorlar ki SAĞLIK ve EĞİTİM olmazsa olmazlardan girip el mecbur hale getiriyorlar insanları.

EĞİTİMİ de ticarethaneye çevirdiniz ya artık bu ülkede AYDINLIK aramak, beklemek , istemek çok zor. Bile isteye ölüme terk edilenler, dokuz ay boyunca morglarda kalan ölüler. Gün be gün soyulan halk ve gelecekler. Kapkaranlık yollarda heba edilen canlar. Uyuşturucu yuvası olan şehirler. Kısacası neresinden tutulsa paramparça olan bir yapı.

MAHALLECEK AŞK’A İNANMIYORUZ

HALK’CA DA SİZLERE …

KARAKUŞ