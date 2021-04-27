banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

Obezite cerrahisi hastaları konusu

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

27 Nisan 2021, 17:36

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de obezite cerrahisi birkaç merkezde yapılıyor.

Obezite cerrahisi, kilo veremeyen bireylerin imdadına yetişen bir cerrahi prosedür.

Ameliyat olan hastalar güzel kilolar veriyor, sağlıklarına kavuşuyor, kullandıkları ilaçlar oldukça azalıyor ya da bunlara gerek kalmıyor.

Ancak madalyonun diğer yüzü de var.

Kimler ameliyat olmalı, kimler olmamalı?

Ameliyat sonrası takipler nasıl yapılmalı?

Ameliyat sonrası komplikasyonlarda doktorlar, diğer sağlık çalışanları ve hastalar birlikte nasıl hareket etmeli?

Uzmanlığım dışı bir konu olmasına rağmen dikkatimi çeken bir konu.

Dikkatimi çekme sebeplerinden birisi, obezitenin şimdi ve gelecekte toplum sağlığının önemli sorunlarından biri olması ve olmaya da devam edeceği.

Diğeri de, obezite cerrahisi sonrası farklı şikayetleri gelişen hastaların nörolojiye nöroloji konsültasyonu alınma ihtiyacı olan hastaların bana muayeneye gelmeleri.

Obezite cerrahisinin bilimsel kriterleri olsa da, ülkemizde bu kriterler sanki biraz daha esnetilmiş izlenimi edindiğimi belirtmek zorundayım.

Mesela 96 kilo olan bir kadına obezite ameliyatı yapılmalı mıydı?

Mesela mide botoxu veya mide balonu şansını kullanmak isteyen hasta neden cerrahiye yönlendirilir?

Oysa ki, obezite cerrahisi tamamen geri dönüşümsüz, kalıcı anatomik değişikliğin olduğu bir tedavi yöntemidir.

Obezite cerrahisi güzellik ameliyatı ile karıştırılmamalıdır.

Obezite cerrahisinin bir başka yönü de, ameliyat sonrası takipler ki, ülkemizde hastalarımdan edindiğim genel yaklaşımın, ameliyattan sonraki altı aylık ya da bir yıllık bir dönemde takiplerinin olduğu ancak ondan sonrasında hastaların düzenli takiplerinin terk edildiği şeklinde.

Ameliyat başarılı geçse de, kişi hedef kilosuna ulaşmış olsa da, sindirim sisteminde kalıcı değişiklik yapılan bir kişinin takiplerinin de uzun süreli yapılması gerektiği ortadadır.

Değerli okurlar.

Obezite cerrahisi son yılların popüler cerrahi uygulamalarından birisi.

Ülkemizde hem sağlık hem de kozmetik kaygılarla yapılmakta olduğu gibi bir izlenim ne yazık ki mevcut.

Obezite cerrahisi olan hastaların tıbbi kayıtlarının tutulduğu ortak bir yer yok. Kayıtlarda belli bir standart da maalesef yok.

Kayıtlarda belli bir standart olmayınca da ülkemizde bu ameliyatla ilişkili kısa-orta-uzun vadeli komplikasyonlar da haliyle bilinmemekte.

Obezite tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizin de soru ise, bu konu ile ilgili ciddi girişimsel prosedürler de devletin denetim ve kontrolünde olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı, ülkemizdeki obezite cerrahisi vakalarını kayıt altına alarak denetleme görevini üstlenmelidir.

Obezite sorunu yaşayan bireylerimiz, gereksiz yere kalıcı değişikliklere maruz bırakılmamalı, cerrahi sonrası kısa-orta-uzun vadeli takiplerden mahrum bırakılmamalı, komplikasyonların hızlı bertaraf edilebilmesi konusunda sahipsiz de kalmamalı.

Konu ile ilgili dernek ve örgütler de çok vakit kaybetmeden, vaka seçimlerinde, cerrahi uygulama ve takiplerinde ortak bir yol bulmalıdır.

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim