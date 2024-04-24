Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütleri Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 100 terörist öldü.

Yerel medyadaki haberlere göre, ISWAP üyelerinin, Boko Haram'ın faaliyette bulunduğu Borno eyaletinin Tumbums bölgesini işgal etme girişiminde bulunması nedeniyle iki örgütün mensupları arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda, en az 100 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Ülkede Boko Haram ile 2016'da bu örgütten ayrılan bazı üyelerin kurduğu DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP arasında zaman zaman güç mücadelesi yaşanıyor.