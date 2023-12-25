İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları "derinleştirerek sürdüreceğini" açıkladı.

Partisi Likud'un İsrail Meclisindeki (Knesset) toplantısında konuşan Başbakan Netanyahu, Gazze'den yeni döndüğünü ve İsrail'in Gazze'ye saldırısında görevli askerlerle görüştüğünü anlattı.

Askerlerin kendisinden "tek bir şey istediğini" belirten Netanyahu, İsrail askerlerinin "Durmamalıyız, sonuna kadar devam etmeliyiz." diyerek saldırıların sürmesini istediklerini söyledi.

Netanyahu, ateşkes konusunda medyada çıkan iddiaları yalanlayarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgalinin devam edeceğini şu ifadelerle duyurdu:

"Durmayacağız, savaşmaya devam edeceğiz. Savaşı, önümüzdeki günlerde derinleştirerek sürdüreceğiz. Bu savaş, uzun olacak ve sona yakın değiliz.