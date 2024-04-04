Stoltenberg: "Bugün tarihin en güçlü, en kalıcı ve en başarılı ittifakı olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'nun 75. yıl dönümünü kutluyoruz. Tebrikler""Bugün NATO her zamankinden daha büyük, daha güçlü ve daha birlik içindedir. Başlangıçta 12 üyemiz vardı. Bugün 32 üyemiz var"

NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan karargahta kutlama töreni yapıldı.

Karargahta "Agora" olarak adlandırılan toplanma yerinde düzenlenen tören, Belçika Hava Kuvvetleri Kraliyet Bandosu ve Hollanda Kraliyet Donanması Deniz Bandosunun performansıyla başladı.

NATO Marşı'nın çalınmasının ardından konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Bugün tarihin en güçlü, en kalıcı ve en başarılı ittifakı olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'nun 75. yıl dönümünü kutluyoruz. Tebrikler." dedi.

Stoltenberg, 1979 yılında Norveç ordusunda görev yaptığını belirterek, "Savaş çıksaydı biz ön saflarda olacaktık. Ancak korkmuyordum çünkü yalnız olmadığımızı biliyordum. Arkamızda NATO ittifakının gücü vardı." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Stoltenberg, soğuk savaş sona erdiğinde NATO'nun Balkanlar'daki etnik çatışmaların sona ermesine yardımcı olduğunu, 2001 yılında 11 Eylül saldırılarından sonra ilk kez Washington Anlaşması'nın 5. maddesini hayata geçirerek bir müttefike yapılan saldırıyı tümüne yapılmış sayarak harekete geçtiğini anlattı.

"O tarihten bu yana NATO, terörle mücadelede ön saflarda yer alıyor." diyen Stoltenberg, "Bugün NATO her zamankinden daha büyük, daha güçlü ve daha birlik içindedir. Başlangıçta 12 üyemiz vardı. Bugün 32 üyemiz var. O halde bir şeyleri doğru yapıyor olmalıyız." diye konuştu.

Stoltenberg, Avrupa'nın güvenliği için Kuzey Amerika'ya ve Kuzey Amerika'nın da Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin diğer büyük güçlerden daha fazla dostu ve müttefiki var." dedi.

- "Tarihin en başarılı ittifakıyız"

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, 1 milyar insanın güvenliğini sağlamak için 32 müttefik ülkenin silahlı kuvvetlerinin her gün yan yana çalıştığının altını çizdi.

Bauer, "Tarihin en başarılı ittifakıyız. Saldırgan bir askeri güç gösterisi ya da vahşice fethettiğimiz topraklar yüzünden değil. Getirdiğimiz barış sayesinde tarihin en başarılı ittifakıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ardından İttifak'a katılmalarının yıl dönümü dolayısıyla Çekya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Hırvatistan, Arnavutluk, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya'nın dışişleri bakanları da kürsüde kutlama mesajlarını paylaştı.

Kurucu ve ev sahibi ülke Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, "NATO'nun gelecek nesiller için barış, güvenlik ve refah dolu bir gelecek sağlama vizyonuna kararlılıkla bağlı kalalım. Belçika'nın bu görkemli projede yer alması gurur verici." ifadelerini kullandı.

Lahbib ve Genel Sekreter Stoltenberg'in Belçika'nın sunduğu pastayı kesmelerinin ardından tören sona erdi.

Törene NATO personelinin yanı sıra 3-4 Nisan'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle müttefik ülkelerin dışişleri bakanları da katıldı.