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Mutlu musun statiko?

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

25 Ocak 2021, 04:57

Hani sağlık sistemi sürdürülemezdi,

Hani herkes reform için çalıştaylar yapmıştı ya?

Tüm yasalar aynı anda geçirilecekti hani…

Hasta Hakları Yasası da ihmal edilmeyecekti hani!

Hiç birinden eser yok!

Mutlu musun statiko?

Hani sağlıkta tam güne geçilecekti?

Hani hastalar hekimlerine ulaşmakta zorluk çekmesin diye tüzükler geçirilip çil yavrusu gibi özel kliniklere, özel hastanelere dağılmıştınız…

Şimdi felç hastası kontrol için 3 ay sonrasına randevu alabiliyor, insanlar evlerinde ölüyor!

Mutlu musun statiko?

Hani sağlıkta otomasyonu her Sağlık Bakanı sakız yapmıştı ağzına.

Hani %90 geçilmişti otomasyona.

Hani istatistik birimi de kurulmuştu Sağlık Bakanlığı’nda.

Ama kime aşı yapacağız, kime yapamayacağız hala muamma!

El yordamı ile ulaşılırken yaşlılara,

Doksan yaşında aşı sırası bekletilirken insanlara,

‘’Bizi birileri takip etmek istiyor’’ diyerek baltaladığın otomasyonunla!

Mutlu musun statiko?

Yeni yapılacak hastanelere ‘’şehir efsanesi’’ deyip gülümserken,

Hastanesizlikten burnumuzu dışarı çıkaramaz olmuştuk hani…

Acil Durum Hastanesi’nin duvarları senin gelmeni beklerken,

Sen gitmeyip de başkalarının da içeri girmesine izin vermezken,

Hastane yapılsa da işletilememesinden,

Mutlu musun statiko?

‘’Eserinizle övünün!’’ derken oy toplama adına siyasilere,

Siyasi olup da ahkam kesmeye başlarken,

Sistemsizlikteki payını unutup eserine bakarken,

Mutlu musun statiko?

Televizyon programlarında ‘’halk’’ adına konuşurken,

Sağlıktaki ihaleleri adım adım takip ederken,

Yandaş, yoldaş hep birlikte nemalanırken,

Sözüm ona bilimsel takılırken,

Kaostaki payını görmezlikten gelirken,

Mutlu musun statiko?

Pandemi yolu uzun, sağlık herkese lazım.

İstediğin mal mı mülk mü, makam mı mevki mi, şan mı şöhret mi?

Egonla gelip egonla gitmek mi?

Yoksa bir kuru idealizm mi?

Beslendiğin her ne ise, toplumu getirdiğin nokta belli!

Arkanda bıraktıklarından mutlu musun statiko?

Eserinle asıl şimdi övünebilirsin statiko!

İletişim: 0542-8529899

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