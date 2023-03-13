Mübadelenin 100.yılında 'Tek Yön Bilet' Foto-Belgesel gösterimi ve Evrim Ateşleri'nin“Piyano Resitali” 18 Mart-23 Nisan 2023 tarihleri arasında Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - Etkinliğin çok farklı ve çok özel olduğunu hatırlatan fotoğraf sanatçısı ve koleksiyoner Mert Rüştem, “Bu etkinliği kaçırmayın derim, mübadeleyle ilgili herşeyi içinde barındırıyor ve kesinlikle izlenmesi gereken bir etkinlik olacağını düşünüyorum” dedi.

Yüreklerin yaralı, acıların çok ama çok büyük olduğunu ve kayıpların bir daha yerine gelmeyeceğini vurgulayan Mert Rüstem, “Ülkemizi doğudan batıya; güneyden kuzeye büyük yasa boğdu yaşadığımız deprem felaketi. Yüz yıl önce yaşanan zorunlu göç “Mübadele’nin de acıları, üzüntüleri hala yüreklerde. Aylin Telef ve Ayşegül Çetinkalp ile başladığımız “Mübadelenin 100. Yılı Anma” amaçlı “Foto Belgesel” projemize hoş görünüze sığınarak devam etmeye karar verdik. Yine bahar geldi, Selanik’te; Teselya’da, Hant’da, Candia’da çiçekler açtı, umutlar yeşerdi, tıpkı buralarda olduğu gibi, gelin anıları hep beraber hatırlayalım" diye konuştu.

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