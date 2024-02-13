Şahiner: “Narenciye sektörü için kriz masası kurulmalı”

Çavuş: “Rektör böceğin ülkede görüldüğü andan itibaren Bakanlık üzerine düşeni yapmaktadır”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Denetim göreviyle saat 12.00’de başlayan Meclis oturumunda, ülkede tespit edilen rektör (taşıyıcı) böceğin sebep olabileceği yeşilleme hastalığı riskinin narenciye ihracatında yarattığı sıkıntılar konuşuluyor.

Bu çerçevede, ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner aldı.

-Şahiner: “Narenciye ürününün dalında kalmasını kabul edemeyiz”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Şahiner, "Hükümet tarafından süründürülen narenciye üreticisi” konulu güncel konuşmasında, narenciye sektörünün uzun süredir sıkıntılar içinde bırakıldığını, sıkıntıların da giderek büyüdüğünü belirtti. Şahiner, sektördeki krizin artık Tarım Bakanlığı’nı aştığını ve bir kriz masası kurulması gerektiğini kaydetti.

Bölge halkı için narenciyenin önemine vurgu yapan Şahiner, üretimin daimi ve sektörün sürdürülebilir kılınması gerektiğini vurguladı.

Şahiner, “çözüm için çalıştıkları, konuyu yakından takip ettikleri” yönünde açıklama yapmaya son vermelerini istediği yetkililerden narenciye ithalatıyla ilgili Türkiye yetkilileriyle istişare ederek çözüm üretmelerini istedi. Şahiner, konunun artık üreticilerin uykularını kaçıracak noktaya geldiğini söyledi.

Hem maliyede yaratacağı külfet, hem de sonraki yılın rekoltesine edeceği etki sebebiyle narenciye ürününün dalında kalmasının kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Şahiner, ürünün fumigasyon yapılarak pazarlanması durumunda dahi ihracata sınırlama getirilmesinden söz edildiğini belirterek, bunun olması halinde hiçbir ürün satışının yapılamayacağını söyledi. Şahiner, daha fazla zaman kaybedilmeden konunun Türkiye yetkililerine anlatılması gerektiğini kaydetti.

-“Soğuk hava depolarında ilaçlanarak pazarlanmasının önünün açılması elimizi güçlendirir”

Ülkede yeşilleme hastalığının olmadığını, sadece bu hastalığa sebep olan rektör böceğin görüldüğünü anımsatan Şahiner, bu böceğin Türkiye ile yapılan ticarette tırlarla da taşınabileceğine işaret etti.

Narenciye ürününün ithalatında fumigasyon yöntemiyle 20 bin tonla sınırlandırma olduğu duyumunu aktararak bunun doğruluğunu sorgulayan Salahi Şahiner, böyle bir sınırlama olması halinde sorunun daha büyük olacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’in “30 bin ton soğuk hava deposu yatırımı yapılacağı” açıklamasını olumlu olarak değerlendiren Şahiner, “Soğuk hava depolarında ilaçlanarak pazarlanmasının önünün açılması elimizi güçlendirir” dedi.

Narenciye krizinin bu yıl aşılmasının önemine vurgu yapan Şahiner, ürünün Avrupa Birliği pazarına satışının yapılabileceği bir açılıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Şahiner, rekoltenin en yüksek olduğu narenciye bahçelerinin satışa çıkarıldığını da ekleyerek, “Üretemediğimiz zaman içine düşeceğimiz durum budur ve bizi bu duruma düşüren de hükümetin ta kendisidir” dedi.

-Çavuş: "Bizi sıkıntıya sokan 17 bin ton civarında bir rakamdır”

Şahiner’e yanıt vermek üzere söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yüzde 6’ya kadar düşen Tarım bütçesi içinde narenciyenin payını yüzde 20’ye çıkardıklarını ve rektör böceğin ülkede görüldüğü andan itibaren bakanlığın üzerine düşeni yaptığını, ihracatın hızlandırılmasıyla ilgili de çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Çavuş, fumigasyon araçlarını ülkeye getirmek için iki kez Bakanlar Kurulu toplantısı yaptıklarını ve bu uygulamayı hayata geçirdiklerini de ekledi.

60 bin ton King-Mandora ürününün 20 bin tonunu sıkmayı hedeflediklerini kaydeden Çavuş, 15 bin tonu Türkiye’ye, bir kısmını Azerbaycan ile Irak’a, bir kısmını ise Yeşil Hat üzerinden Avrupa pazarına göndereceklerini belirtti.

Çavuş, 17 bin ton civarında bir rakamın kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyleyerek, bu sıkıntının aşılmasına yönelik hem hükümetin, hem de muhalefetin çaba gösterdiğini kaydetti. Çavuş, muhalefete bunun için teşekkür etti.

Dalında kalan bir ürün olursa üreticinin muhakkak tazmin edileceğini belirten Çavuş, amaçlarının ise her üreticinin en iyi şekilde hasadını yapması olduğunu aktardı.

Tüm sıkıntılara rağmen bakanlığın süreci iyi yönettiğini ifade eden Çavuş, narenciye sektöründeki sıkıntının rekolte veya kaliteden değil, rektör böceğinden kaynaklı olduğunu belirtti.

Çavuş, Cypfruvex’e büyük bir depolama tesisi kazandırılması ve alternatif işleme tesislerinin kurulmasının gündeme geleceğini de ifade etti.

Hüseyin Çavuş, Şahiner’in “narenciye ürününün ithalatında fumigasyon yöntemiyle 20 bin ton sınırlandırma olup olmadığı” yönündeki sorusuna, böyle bir sınırın olmadığı yanıtını verdi.