Cumhuriyet Meclisi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi görüşülmeye devam ediyor.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim , bir devletin politikasının ve önceliklerinin bütçede yer alan rakamlara bağlı olduğuna işaret ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi çok geniş kapsamlı ve toplumun bir çok kesimine hitap eden bir bakanlığa ayırılan payın yüzde 4.5 olmasını eleştirdi.

Geçtiğimiz yıla bakıldığında neredeyse faaliyet bulunmadığını ifade eden Besim, 2024 yılının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için çok daha verimli bir yıl olmasını temenni etti.

Bu bütçeyle ne kadar başarılı ve verimli olunabileceğinden emin olmadığını ifade eden Besim, Çalışma Dairesi’nin sıkıntılarına değindi.

"Nüfus politikasının olmaması", "nüfusun bilinmemesinin yarattığı sorunlara" dikkat çeken Besim, huzurevleri ve bakım evleri yasalarının gündemde olduğunu, bakanlığın hasta bakıcı projesi olup olmadığını öğrenmek istediğini kaydetti.

Kaçak yaşamın önlenmesinin önemine değinen Besim, çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının da önemine işaret etti.

Meslek hastalıklarıyla ilgili tüzüğün hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Besim, meslek hastalıklarından yılda yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Sosyal Sigortalar Dairesi ile ilgili ülkeyi tam bir kaosa sürükleyen ilaç konusu olduğunu ve bu konuda konuşulması gerektiğini ifade eden Besim, geçmişte bazı UBP’li bakanların sigortalarda sorun olduğu konusunda uyarıldığını ancak, bununla ilgili herhangi bir girişim ve sözleşme iptali yapılmadığını anımsattı.

“Polise vermek en son çare olmalıydı” diyen Besim, ortada bir şaibe varsa, soruşturma yapılması, sorun olan yerlerde sözleşmelerin iptal edilmesi, Sayıştay ve gerekirse Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun göreve çağılması gerektiğini aktardı.

Sağlık paydaşlarının mahkemelerde olmasını çok büyük bir travma olarak nitelendiren Besim, “suç işleyen insanlar tabi ki cezalandırılacak. Ama her şeyin bir yöntemi var” şeklinde konuştu.

Hastaların ilaçsız kaldığını ifade eden Besim, insanların sigorta reçetesi yazdırmamasını eleştirdi.

"Hekim kendini güvende hissetmezse, eczacı sisteme güvenmezse neden sigorta reçetesi yazsın?" diye soran Besim, zor durumda olan hastaların çok ciddi sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

Yeni kurulacak siteme güven sağlanması gerektiğine işaret eden Besim, yönetilebilir, denetlenebilir bir sistem kurularak, tüm toplumu barıştırmak gerektiğini söyledi.

Rakamların birbirini tutmadığını, rakamlara bakıldığında da öyle asrın vurgunu gibi bir durumun da olmadığını belirten Besim, tıbbı atık ve ilaçları imha konusunda ciddi sıkıntı olduğunu, tarlalarda , bahçelerde bulunan ilaçların bazılarının da tarihleri geçmiş ilaçlar olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Besim, ilaç imhaları konusunda da ciddi bir tehlikenin beklediğine işaret etti.

Doğru dürüst bir bütçeleme yapılamadığı için bunca yıldır Genel Sağlık Sigortası’nın kurulamadığını, ayrılan bu bütçeyle de kurulmasının pek mümkün görünmediğine dikkat çekti.

Bakım evleri ve Sosyal Hizmetler konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Besim, sosyal hizmetlerin ve bakım hizmetlerinin yetersiz kaldığını söyledi.

Özel gereksinimi olan bireylerin, suç ve suça itilmiş çocukların rehabilitasyonu konusunda yaşanan sıkıntılarına dikkat çeken Filiz Besim, ülkede huzur evleri ve bakım evleri konusunda çok ciddi sorunlar olduğunu, buralarda görev yapacak kişilere de ciddi eğitimler verilmesi gerektiğini vurguladı.

-Birinci

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci de konuşmasında, Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı bütçesinin yetersiz kalacağına işaret ederek, nüfusu bilmemenin çok önemli olmadığı düşüncesiyle bütçe hazırlandığını kaydetti.

Bakanlığın altındaki tüm daireler ve kurumlarda ciddi altyapı ve personel sıkıntıları yaşandığına dikkat çeken Birinci, tüm dairelerin artan nüfusa cevap verecek durumda olmadığını kaydetti.

Yeni hapishanenin kısa sürede tıkanmış durumda olduğunu, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin tıkanmış olduğunu, kayıt dışı işçilikle mücadelenin de bu rakamlarla mümkün görünmediğine işaret eden Birinci, acilen altyapı problemlerinin çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Lapta Huzurevi'nin ne zaman bitirileceğini ve kapasitesini öğrenmek istediklerini belirten Birinci, her bölgede huzurevleri yapılmasının önemine değindi.

Çalışma Dairesi Teşkilat Yasasının ivedi olarak güncel nüfusa göre düzenlemesi gerektiğini vurgulayan Birinci, dairenin diğer sorunlarına işaret etti.

Reçete soruşturması konusuna da değinen Birinci, konun travmatize edici bir sorun haline geldiğini söyledi.

Konu hakkında suç tanımı yapılıp yapılmadığını bilmediğini belirten Birinci, ekibin neyi araştıracağını bilmesi gerektiğini, sağlık ve ilaç konusunun bir uzmanlık gerektirdiğini kaydetti.

Konu araştırılırken bir sağlıkçının bulunması gerektiğini ifade eden Birinci, tutuklamalar sırasında gerek kelepçeleme olayı, gerekse suçluluğu ispatlanmamış kişilerin fotoğraf ve açık isimlerinin paylaşılmasını eleştirdi.

Sağlıkçıların onur ve haysiyetiyle oynanmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Ceyhun Birinci, soruşturmanın başladığı günden bu yana ciddi sorunlar yaşandığını, kronik hastaların ilaca ulaşamadığını, eczacıların ciddi sıkıntılarla karşı karşıya geldiğini, tutuklanmadığı halde mesleği bırakmayı düşünen eczacılar bulunduğunu kaydetti.

Kronik sigortalı hastaların ilaca erişiminin sağlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayan Birinci, bir suç tespit edilire onun gereğinin yapılması gerektiğini, ancak suçsuzların yaşadığı travmanın ciddi boyutta olduğunu söyledi.

İlaca yapılan ciddi zamlar göz önünde bulundurarak hareket edilmesi gerektiğini belirten Birinci, hastaların kamu hastanelerinde ilaç yazdırabilmesi için alt yapının bulunmadığına işaret etti.

Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde bu altyapının oluşturulması gerektiğine değinen Birinci, kronik hastalara daha uzun süreli reçeteler oluşturulması ve ilaç takip sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.