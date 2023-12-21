Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs davasının; “Türk milletinin namusu ve şerefi” olduğunu kaydetti.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Zorlu Töre, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Heyete, Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasından ve Türk dünyasının içerisinde KKTC’nin gözlemci üye olarak da olsa yer almasından mutlu olduklarını söyledi.

Bugün Kanlı Noelin başladığı tarihin yıldönümü olduğunu belirten Töre, “Rumların Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama ‘Enosis’ düşünceleri bugünlerde başlamıştır” dedi.

Rum-Yunan ikilisinin megali idea projelerinin Osmanlı dönemine uzandığını anımsatan Töre, Rumların İngiliz sömürge döneminde de isyan çıkardığını 1955 yılımda ise EOKA’yı kurduğunu kaydetti. Töre, mücahit ve mücahidelerin direnişi sonunda bugünlere gelindiğini 1974 Mutlu Barış Harekatı ile de mehmeçiğe kavuştuklarını kaydetti.

Töre, “Bağımsız bir devletten vazgeçip Birleşik Kıbrıs’a geçmek doğru değildir. Rumların düşüncesi Avrupa Birliği içerisinde Kıbrıs Türklerini azınlık durumuna düşürüp üniter bir yapı içerisinde boyunduruk altına almaktır” dedi. Töre, Kıbrıs davasının Türk milletinin namusu ve şerefi olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz’de İngiltere, ABD ve Rusya gibi ülkelerin ne işi olduğunu soran Töre, Türkiye’nin bu bölgenin en uzun sahil şeridine sahip olan ülkesi olduğunu belirtti. Radyo Televizyon Üst Kurulu’na büyük görevler düştüğünü belirten Töre, KKTC’ye verilen destekten dolayı teşekkür etti. Töre, zor yıllar döneminde Anamur’da kurulan Kıbrıs’ın Sesi radyosunu dinlediklerini kaydetti.

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de, her platformda KKTC’nin ve Yayın Yüksek Kurulu’nun yanında olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisi yapıldı.