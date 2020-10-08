banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1152
ALTIN
478.027
DOLAR
7.8635
STERLİN
10.1968
EURO
9.2513

Maraş olayı bir grizu patlamasıdır

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

08 Ekim 2020, 02:41

Yerleşimcilerinin büyük çoğunluğunu başta Rumlar olmakla birlikte, Yahudi ve Ermeniler de oluşturuyordu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmış, askeri bölge ilan edilmişti.

Kıbrıs sorununun içerisinde bir sorun olarak bırakıldı Maraş.

Kimilerine göre, müzakerelerde pazarlık unsuru olarak masada duruyordu hep.

Kimilerine göre ise Kıbrıs sorununun kapsamlı ve bütüncül çözüm arayışlarının bir parçası idi.

Geldiğimiz son noktada, Kapalı Maraş konusu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde işlenen ana konulardan birisi haline geldi.

Dün, Kapalı Maraş’ın kamuya ait sahil kısmının bir bölümü açıldı.

Anadolu Ajansı: ‘’Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açılıyor.’’ başlığı ile servis etti bu haberi. Başlıktaki ‘’kademeli açılma’’ dikkat çekici idi.

Reuters: ‘’North Cyprus to reopen beach abandoned in no-man's land since 1974 conflict.’’ derken, konuyu Maraş değil, sahil olarak ele alsa da, 1974’ten bu yana terk edilmiş ihtilaflı bir bölgenin ‘’yeniden açılması’’ yorumunu başlığına çekerek tüm dünyaya duyurmuştu.

Belli ki Türkiye’nin başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, dünyaya verdiği mesajın dünya tarafından algılanma şekli ile, iç siyasetimizde algılanma şekli bire bir aynı olmadı.

Türkiye penceresinden bakıldığında, dış politika zemininde önemli bir siyasi hamle yapılmakta iken, içeriye döndüğümüzde zaman zaman ‘’üç-beş oy daha fazla avlama’’ kaygılarına malzeme edildiği izlenimi ağır bastı.

Ben bile, dünkü ‘’Maraş sahili açılımı’’nın duyumunu, açılımdan saatler önce kamuda görevli bir tanıdığımdan aldım. Dolayısıyla, dünkü açılım olayından bizim siyasilerin habersiz olduğunu düşünmek biraz saflık olacaktır. Hele hele, kişi ulaşmadan yaptığının, söylediğinin ulaştığı, dedikodu ağının muazzam olduğu bir ortamda!

Siyasetçi değilim ama, gözlerimizin önünde gelişen olaylara daha uzaktan bakıldığında, ‘’Maraş sahili açılımını’’  Doğu Akdeniz’dekizaten var olan gerginliğe, Kıbrıs sorununu da dahil ettirecek bir grizu patlaması olarak görüyorum.

Doğu Akdeniz’de süreç sıkışmak üzere.

Kıbrıs sorununun 46 yılda geldiği nokta yine sıkışmış durumda.

Grizu patlamaları, tahliye edilmemiş/sıkışmış belli bir orandaki metan gazının, hava ile temas etmesi sonucu oluyormuş.

Dünkü ‘’Maraş sahili açılımı’’ olayı da, Doğu Akdeniz’deki ve Kıbrıs adasındaki sıkışmış sorunların ‘’hava ile temas’’ etmesi sonucu ortaya çıkan bir grizu patlaması olarak neden yorumlanmasın ki?

Patlamanın etkileri bakalım neleri doğuracak, hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim