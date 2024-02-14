Lefkoşa’da bu sabah saatlerinde kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Manouchehr Aramideh (E-56), 105 miligram alkollü içki tesiri altında, saat 09.00 sıralarında Lefkoşa'da, Nazım Hikmet Caddesi'nde kaza yaptı.
Aramideh, yönetimindeki PPE 920 plakalı salon araçla çift şeritli yolun sağ şeridinde güneye doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu İrsen Küçük Ortaokulu önlerine geldiğinde orta refüje, refüjdeki reklam panosuna ve palmiye ağaçlarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken sürücü Manouchehr Aramideh tutuklandı. Soruşturma sürüyor.