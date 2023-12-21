Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkesinin kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmasına dair Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil toplantıyı kınadı.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim Yo-jong, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Güney Kore'yi bölgede tırmanan gerilimin "temel nedeni" olmakla suçladı.

Açıklamada, Kim, "BMGK'nin ABD ve uydu ülkelerinin haydutça talepleri doğrultusunda açık bir toplantı düzenlemesi ve Kuzey Kore'nin egemenlik haklarını tartışmaya açmasından büyük rahatsızlık duyuyor ve bunu şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kim, ABD ve müttefiklerinin bölgede tırmanan gerilimin "temel nedeni" olmakla suçlarken BMGK'ya bu ülkeleri eylemlerinden ötürü sorumlu tutma çağrısı yaptı.

Güney Kore ve ABD'ye karşı daha fazla eylem yapabileceklerine işaret eden Kim, "Şu andan itibaren düşman güçler, Kuzey Kore ile askeri çatışma senaryolarının karakterini nasıl tanımlayacakları ve değerlendirecekleri ve Kuzey Kore'nin bunlara hangi tarzda yanıt vereceği konusunda endişelenseler iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore, 18 Aralık'ta Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı.

ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood ise 19 Aralık'ta Kuzey Kore gündemli acil konsey toplantısı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

BMGK'deki toplantı öncesi ABD, Güney Kore, İngiltere, Fransa, Japonya, Arnavutluk, Ekvator, Malta, Slovenya ve İsviçre'den oluşan 10 ülke, Kuzey'in son füze denemelerini kınayan ortak bildiri yayınlamıştı.