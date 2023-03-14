İstanbul, 14 Mart 23 (TAK): Küresel piyasalarda, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısı yüksek seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Dün artan risk algısıyla tahvil talebi güçlenmeyi sürdürürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlik yükseldi.

ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 60 baz puan düşerek yüzde 3,98'e inmesinin ardından yüzde 4,18 seviyesinde dengelendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara Fed'in senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, yeni günde gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

Öte yandan, Fed'in senenin ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerine gideceğine ilişkin beklentiler de güç kazanırken, analistler, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta yıllık bazda yüzde 6 artmasının öngörüldüğünü kaydederek, beklentilerden sapmaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Emtia fiyatları da söz konusu dalgalanmalarla karışık bir seyir izlerken, dün altının ons fiyatı yüzde 2,5 artışla 1.913 dolardan kapanmasının ardından bugün yüzde 0,6 azalışla 1.902 dolarda dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 2,4 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 79,6 dolardan işlem görüyor.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,15 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,28 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa'da dün satışların derinleştiği görülürken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü toplantısında 50 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler söz konusu gelişmelerle güç kaybetti.

Buna göre geçen hafta ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, son gelişmelerin ardından 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 55 seviyesinde bulunuyor.

Bölge genelinde tahvil faizleri dün sert şekilde gerilerken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 25 baz puan, Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 20 baz puan düştü.

Öte yandan, bölgede bankacılık sektörüne ilişkin endişeler masada kalmaya devam ederken, dün Almanya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) SVB'nin Almanya şubesi için moratoryum ilan etti.

Açıklamada, SVB'nin Almanya şubesinin ülkenin bankacılık sektörü için sistematik risk oluşturmadığı vurgulanırken, benzer şekilde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İngiliz bankalarının sağlam olduğunu kaydetti.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3,04, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,90 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 4,03 geriledi.

Asya borsaları yeni günde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, ABD'deki gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Artan risk algısıyla birlikte güvenli liman talebi güçlenmeyi sürdürürken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,25'e geriledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi planladığını bildirdi. Analistler, iki ülke arasında son dönemdeki gerilim dikkate alındığında söz konusu ziyaretin piyasalarda olumlu karşılandığını kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 geriledi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,14 altında 5.323,19 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yatay seyirle 18,9681'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,9750 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere'de işsizlik oranı ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.200 seviyelerinin destek, 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA/AN/FG)