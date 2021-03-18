banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Ekimde seçim yok kurultay var!..”
“Ekimde seçim yok kurultay var!..”
Üniversiteler siyasetin gölgesinden kurtulmalı
Üniversiteler siyasetin gölgesinden kurtulmalı
Arıklı’nın vefa borcundan YDP’nin çıkmazına, YDP’nin çıkmazından başkanlık sisteminin önünün açılmasına…
Arıklı’nın vefa borcundan YDP’nin çıkmazına,...
Beni linç etmeyenler bin yaşasın
Beni linç etmeyenler bin yaşasın
banner376

Şehrin Müzisyenleri Bandabuliya Sahnesi’nde sanatlarını icra ediyor

LTB’nin “Şehrin Müzisyenlerinin Yanındayız” projesinde toplamda 70 isim sahne alıyor..

18 Mart 2021 Perşembe 15:40
Şehrin Müzisyenleri Bandabuliya Sahnesi’nde sanatlarını icra ediyor
banner337

banner341
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) pandemi döneminde uzun süredir mesleğini icra edemeyen ve müzik dışında maddi geliri olmayan müzisyenlerin yanında yer alarak Bandabuliya Sahnesi’nde “Şehrin Müzisyenlerinin Yanındayız” projesinde performans icrası başladı. LTB’nin Lefkoşa Belediye Orkestrası organizasyonu ile düzenlediği ve 17 Mart Çarşamba günü başlayıp toplamda 70 müzisyen/grup ve Dj’in yer aldığı proje’de kayıtlar 20 Mart Cumartesi günü sona erecek. LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Bandabuliya Sahnesi’nde müzisyenleri ziyaret ederek hem canlı performansları dinledi hem de sohbet etti.
Müzisyenlere hem sanatlarını icra etme imkanı sağlayan hem de maddi bir destek sağlayan etkinlik sosyal belediyeciliğin vazgeçilmezlerinden sosyal politikalara da iyi bir örnek oluşturuyor. Bandabuliya Sahnesi’nde pandemi kurallarına uygun şekilde 30 dakikalık seyircisiz şekilde yapılmakta olan performanslar LTB ve LBO’nun sosyal medya kanalları ile tüm yurttaşlarla buluşacak.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Şehrin MüzisyenleriLtb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu “kapalı” ile perde açıyor
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu “kapalı” ile perde açıyor
Lirik Şiir Grubu'ndan online konser
Lirik Şiir Grubu'ndan online konser
“Evrenin Gizemi” sergisi sanat ve bilim severlerle buluşuyor
“Evrenin Gizemi” sergisi sanat ve bilim severlerle buluşuyor
Felsefe,Sosyoloji Emekli Öğretmeni Teoman Ersöz'ün ilk şiir kitabı yayınlandı
Felsefe,Sosyoloji Emekli Öğretmeni Teoman Ersöz'ün ilk şiir kitabı yayınlandı
Kıbrıslı Türk Yönetmen Fehmi Öztürk’ün iki filmi İstanbul Modern’de
Kıbrıslı Türk Yönetmen Fehmi Öztürk’ün iki filmi İstanbul Modern’de
5. Geleneksel Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda Ödüller Sahiplerini Buldu
5. Geleneksel Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda Ödüller Sahiplerini Buldu
Girne’de kitap tanıtımı ve imza günü gerçekleştirildi
Girne’de kitap tanıtımı ve imza günü gerçekleştirildi
Geceye Bırak grubunun ilk single çalışması bugün yayınlanacak
Geceye Bırak grubunun ilk single çalışması bugün yayınlanacak
“Leymosunlu” kitabı okur severlerle buluşuyor
“Leymosunlu” kitabı okur severlerle buluşuyor
Cevdet Aktepe hız kesmiyor
Cevdet Aktepe hız kesmiyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim