KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyelerinden oluşan Myrrha Trio, Mozart’ın 268. doğum yıldönümü nedeniyle konser düzenliyor.

27 Ocak Cumartesi günü Lefkoşa- Arabahmet Kültür Evi'nde yer alacak Mozart’ın Eserlerinin seslendirileceği konser öncesinde "Mozart üzerine bir sohbet" isimli kısa bir de söyleşi yapılacak.

Miray Çakır (Keman), Sinem Sadrazam (Viyola) ve Püren Eda Gözer’in (Viyolonsel) oluşturduğu Myrrha Trio ile Soprano Sermin Dikmen Töre ile Cansu Özcezarlı’nın (Keman) performans sergileyeceği konserde, W.A.Mozart’ın Divertimento No.1 KV439b eseri ile Motet "Exultate, Jubilate" K.165 eseri seslendirilecek.

Saat 19:30'da başlayacak söyleşi ve saat 20:00'de başlayacak olan konser ücretsiz ve halka açık olacak.

Söyleşi ve konseri dinlemek isteyenlerin, sınırlı sayıda izleyici kapasitesi nedeniyle 0539 113 95 82 numaralı telefondan veya whatsapp hattından yer ayırtmaları gerekiyor.