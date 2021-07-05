Malyalızade’nin “başlık-siz” adlı resim sergisi Cuma günü açılıyor

Sergide, Malyalızade’nin tuval üzerine akrilik, karışık teknik ve kağıt üzerine çeşitli teknikler kullanarak yaptığı 76 eseri yer alacak.

“Çalışmalarının figüratif olup, güçlü ifade betimlemeleriyle izleyicisini olduğu zamana çektiğini” ifade eden Malyalızade, toplumsal ortak sıkıntıları ve benzer yaşanmışlıkları yansıtan eserlerinin, “insan-mekan çözümlemeleriyle de farklı bir derinlik oluşturarak izleyende merak ve sorgulamaya yol açtığını” da belirtti.



