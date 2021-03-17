Lefkoşa Belediye Tiyatrosu “kapalı” ile perde açıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, pandemiden dolayı yaklaşık bir yıldır seyircisiyle buluşamayan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 26 Mart Cuma akşamı saat 20.00’da “Kapalı” isimli oyunun prömiyerini gerçekleştirecek.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Kapalı” isimli oyun, yaklaşık yarım asırdır kapalı bulunan Maraş’ı konu alarak, savaş, göç, yerinden edilme ve bellek temalarını ele alıyor.

Oyun, tiyatroların kapalı olduğu bu dönemde, oyuncuların pandemi koşullarında güvenli bir şekilde çalışabilmelerini ve bu koşullarda oyunu sahneleyebilmelerini esas alarak kaleme alındı.

Oyun, pandemi koşullarına uygun şekilde evde ve sahnede yapılan provalarla zorlu bir süreçte çalışıldı.

Oyunda Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Cem Aykut, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu, Kıymet Karabiber, Aytunç Şabanlı, Melek Erdil, Osman Ateş ve İzel Seylani rol alırken, oyunun özgün müziğinin Osman Ateş tarafından bestelendiği bildirildi.



CANLI YAYINDA PRÖMİYER

LTB, “Kapalı” oyununun, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu salonundan yapılacak canlı yayınla izlenebileceğini prömiyeri izleyebilmek için 26 Mart Cuma saat 16.00'a kadar www.biletinial.com sitesinden bilet alınabileceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, bilet alan seyircilere oyunu izleyebilecekleri link/bağlantı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından SMS ve e-mail yoluyla gönderilecek.



