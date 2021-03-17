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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu “kapalı” ile perde açıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 26 Mart Cuma akşamı kendi salonundan canlı yayında bu dönem için özel olarak yazılmış yeni bir oyunla perde açıyor.

17 Mart 2021 Çarşamba 15:15
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu “kapalı” ile perde açıyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, pandemiden dolayı yaklaşık bir yıldır seyircisiyle buluşamayan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 26 Mart Cuma akşamı saat 20.00’da “Kapalı” isimli oyunun prömiyerini gerçekleştirecek.
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Kapalı” isimli oyun, yaklaşık yarım asırdır kapalı bulunan Maraş’ı konu alarak, savaş, göç, yerinden edilme ve bellek temalarını ele alıyor.
Oyun, tiyatroların kapalı olduğu bu dönemde, oyuncuların pandemi koşullarında güvenli bir şekilde çalışabilmelerini ve bu koşullarda oyunu sahneleyebilmelerini esas alarak kaleme alındı. 
Oyun, pandemi koşullarına uygun şekilde evde ve sahnede yapılan provalarla zorlu bir süreçte çalışıldı.  
Oyunda Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Cem Aykut, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu, Kıymet Karabiber, Aytunç Şabanlı, Melek Erdil, Osman Ateş ve İzel Seylani rol alırken, oyunun özgün müziğinin Osman Ateş tarafından bestelendiği bildirildi.

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Oyunun dekor-kostüm tasarımı Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımı Fırat Eseri ve afiş tasarımı ise Barış Argus tarafından gerçekleştirildi. Işık uygulama Salih Kanatlı, efekt uygulama Mehmet Eseri tarafından yapılırken, Mehmet Demir sahne amiri, Asya Kazafanalı dekor-kostüm asistanı olarak görev aldı. Projede Ülgen Çakır mali işler, Ceren Kanatlı ile Harper Sözer halkla ilişkiler, Erhan Kurt gişe sorumlusu olarak yer aldı. 

CANLI YAYINDA PRÖMİYER
LTB, “Kapalı” oyununun, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu salonundan yapılacak canlı yayınla izlenebileceğini prömiyeri izleyebilmek için 26 Mart Cuma saat 16.00'a kadar www.biletinial.com sitesinden bilet alınabileceğini açıkladı.
Açıklamaya göre, bilet alan seyircilere oyunu izleyebilecekleri link/bağlantı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından SMS ve e-mail yoluyla gönderilecek.

 

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Son Güncelleme: 17.03.2021 16:34
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