banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112445
ALTIN
320.976
DOLAR
6.0766
STERLİN
7.7867
EURO
6.7736
banner339
Tatar – Akıncı İttifakı
Tatar – Akıncı İttifakı
Ankara niye sessiz!
Ankara niye sessiz!
Statükocu coranavirüs!
Statükocu coranavirüs!
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!

LBO’dan türkü dolu bir akşam

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu, dün akşam gerçekleştirdiği konser ile izleyenlere bir kez daha türkü dolu bir akşam yaşattı.

LBO’dan türkü dolu bir akşam

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu, dün akşam gerçekleştirdiği konser ile izleyenlere bir kez daha türkü dolu bir akşam yaşattı.

04 Mart 2020 Çarşamba 11:56
LBO’dan türkü dolu bir akşam
banner337

Hasibe Aksaç yönetiminde gerçekleştirilen “Evvelimiz, Ahirimiz Türküler" konseri salonu dolduran konukların büyük beğenisini kazandı.  

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde “Siyah Perçemini Dökmüş Yüzüne”,  “Gidemem”, “Süpürgesi Yoncadan”, “Meni Attin Ay Giz”, “Dolama Dolamayı”, “Oy Gülüm”, “Güzel Seni Çok Özledim” gibi birçok ölümsüz eser seslendirildi.

Türk Halk Müziğinin en özel eserlerinin seslendirildiği konserde, türkü dostları muhteşem bir akşam yaşadı.

Başkan Harmancı: “Umarım her daim Hüseyin Kanatlı’nın sesinin güzelliğinde kalırız”

banner317
LTB Başkanı Harmancı gece yaptığı konuşmada, konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Harmancı, konserin önceki gün aramızdan ayrılan sanat yaşamımızın büyük değeri Hüseyin Kanatlı’ya atfedildiğini belirterek, “Umarım her daim Hüseyin Kanatlı’nın sesinin güzelliğinde kalırız” dedi.

banner340
Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞA BELEDİYE ORKESTRASIHasibe AksaçEvvelimizAhirimiz Türküler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Belediyesi 11. Kültür & Sanat Günleri 9 Mart’ta başlıyor
İskele Belediyesi 11. Kültür & Sanat Günleri 9 Mart’ta başlıyor
1. Uluslararası Kıbrıs Kültür ve Sanat Festivali başladı
1. Uluslararası Kıbrıs Kültür ve Sanat Festivali başladı
“Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasına katılım Cuma günü sona eriyor
“Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasına katılım Cuma günü sona eriyor
Tiyatro Günleri Etkinlikleri ''Kondela'nın Sessizliği “ oyunuyla devam edecek
Tiyatro Günleri Etkinlikleri ''Kondela'nın Sessizliği “ oyunuyla devam edecek
5. Tatlısu Ot Kültür Festivali başladı
5. Tatlısu Ot Kültür Festivali başladı
Genç ressamdan büyük başarılar
Genç ressamdan büyük başarılar
DAÜ sanatsal etkinliklerine Yeşim Kartaler ile devam ediyor
DAÜ sanatsal etkinliklerine Yeşim Kartaler ile devam ediyor
“Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı 2020” sergisi açıldı
“Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı 2020” sergisi açıldı
Stefan Zweig’ın çöküşü sahnelendi
Stefan Zweig’ın çöküşü sahnelendi
Maşa ile Koca Ayı City Mall Avm’de minik sevenleri ile buluştu
Maşa ile Koca Ayı City Mall Avm’de minik sevenleri ile buluştu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim