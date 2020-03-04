LBO’dan türkü dolu bir akşam

Hasibe Aksaç yönetiminde gerçekleştirilen “Evvelimiz, Ahirimiz Türküler" konseri salonu dolduran konukların büyük beğenisini kazandı.
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde “Siyah Perçemini Dökmüş Yüzüne”, “Gidemem”, “Süpürgesi Yoncadan”, “Meni Attin Ay Giz”, “Dolama Dolamayı”, “Oy Gülüm”, “Güzel Seni Çok Özledim” gibi birçok ölümsüz eser seslendirildi.
Türk Halk Müziğinin en özel eserlerinin seslendirildiği konserde, türkü dostları muhteşem bir akşam yaşadı.
Başkan Harmancı: “Umarım her daim Hüseyin Kanatlı’nın sesinin güzelliğinde kalırız”