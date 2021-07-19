Her yıl düzenlenen Türkiye’nin en prestijli etkinliklerinden Harbiye Açıkhava Konserlerinin dün geceki ayağında Koray Avcı izleyicileri coşturdu.



Avcı, sahne kostümlerini Kıbrıslı Türk Moda tasarımcısı Ali K. Yahi’ye hazırlattırdı. Sahnede sürekli teşekkürlerini ileten Avcı , diğer kostümlerinin sözünü istedi. sanatçının repertuvarında bulunan şarkılardan Anadolu yöresine ait şalvar pantolondan ilham alarak tasarladığı kostüm hem sanatçı hem de izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı.