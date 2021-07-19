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Koray Avcı izleyicileri coşturdu

Her yıl düzenlenen Türkiye’nin en prestijli etkinliklerinden Harbiye Açıkhava Konserlerinin dün geceki ayağında Koray Avcı izleyicileri coşturdu.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:09
Koray Avcı izleyicileri coşturdu

Her yıl düzenlenen Türkiye’nin en prestijli etkinliklerinden Harbiye Açıkhava Konserlerinin dün geceki ayağında Koray Avcı izleyicileri  coşturdu.

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Avcı, sahne kostümlerini Kıbrıslı Türk Moda tasarımcısı Ali K. Yahi’ye hazırlattırdı. Sahnede sürekli teşekkürlerini ileten Avcı , diğer kostümlerinin sözünü istedi. sanatçının repertuvarında bulunan  şarkılardan Anadolu yöresine ait şalvar pantolondan ilham alarak tasarladığı kostüm hem sanatçı hem de izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı.

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Son Güncelleme: 19.07.2021 13:22
Anahtar Kelimeler:
Koray AvcıMüzik
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