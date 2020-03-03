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“Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasına katılım Cuma günü sona eriyor

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 114. yıl dönümü sebebi ile düzenlenen 3. Geleneksel “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasına katılım 6 Mart’ta sona erecek.

“Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasına katılım Cuma günü sona eriyor

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 114. yıl dönümü sebebi ile düzenlenen 3. Geleneksel “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasına katılım 6 Mart’ta sona erecek.

03 Mart 2020 Salı 10:26
“Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasına katılım Cuma günü sona eriyor
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Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, okullarındaki resim öğretmenleri aracılığıyla ya da şahsen İlköğretim Dairesi'ne veya Dr. Fazıl Küçük Müzesi'ne başvurabilecek.

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Şartname ve katılım formu Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nin facebook sayfasından veya Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nden alınabilecek.

 Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde KKTC devlet ve özel okullarında öğrenim gören 4. ve 5. sınıf  öğrencilerine yönelik düzenlediği resim yarışmasının ödül töreni ise, 13 Mart’ta Açıköğretim Fakültesi Konferans Salonu’nda saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme: 03.03.2020 13:44
Anahtar Kelimeler:
“Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” Konulu Resim Yarışması
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