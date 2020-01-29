Girne müzesi “Başlangıç” isimli karma sergiye ev sahipliği yapacak

“Başlangıç” isimli karma sergi, 31 Ocak-07 Şubat tarihleri arasında hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında Cumartesi günü ise 10:00-15:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Karma sergide; Ali Erol Soytaç, Ayşe Rabo, Batu Gündal, Bedia Kale, Fügen Koru, Güner Pir, Hasan Eminağa, Hikmet Uluçam, İpek Denizli, Nilgün Güney, Özlem Ekinci, Rauf Ersenal, Salih Çizel, Serhat Selışık, Sevcen Çerkez, Sevim Erdal ve Şenol Özdevrim isimli sanatçıların eserleri yer alacaktır.
Tarih: 31 Ocak Cuma 2020
Saat:18:30