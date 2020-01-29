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Girne müzesi “Başlangıç” isimli karma sergiye ev sahipliği yapacak

Girne Belediyesi tarafından restore edilerek kent müzesine dönüştürülecek Girne Müzesi, “Yüzyıllık tarihi bina hayat buluyor” temasıyla “Başlangıç” isimli karma sergiye ev sahipliği yapacaktır.

Girne müzesi “Başlangıç” isimli karma sergiye ev sahipliği yapacak

Girne Belediyesi tarafından restore edilerek kent müzesine dönüştürülecek Girne Müzesi, “Yüzyıllık tarihi bina hayat buluyor” temasıyla “Başlangıç” isimli karma sergiye ev sahipliği yapacaktır.

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:59
Girne müzesi “Başlangıç” isimli karma sergiye ev sahipliği yapacak

“Başlangıç” isimli karma sergi, 31 Ocak-07 Şubat tarihleri arasında hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında Cumartesi günü ise 10:00-15:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Karma sergide; Ali Erol Soytaç, Ayşe Rabo, Batu Gündal, Bedia Kale, Fügen Koru, Güner Pir, Hasan Eminağa, Hikmet Uluçam, İpek Denizli, Nilgün Güney, Özlem Ekinci, Rauf Ersenal, Salih Çizel, Serhat Selışık, Sevcen Çerkez, Sevim Erdal ve Şenol Özdevrim isimli sanatçıların eserleri yer alacaktır.

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Yer: Anafartalar Lisesi’nin yanındaki KTBK eski Lojistik Destek Grup Komutanlığı Karargah Binası

Tarih: 31 Ocak Cuma 2020

Saat:18:30

Anahtar Kelimeler:
“Başlangıç” Isimli Karma SergiGirne Müzesi Karma Sergi
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