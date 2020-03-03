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1. Uluslararası Kıbrıs Kültür ve Sanat Festivali başladı

7 ülkeden sanatçının katılımıyla sergi açılışı Mağusa’da gerçekleşti

1. Uluslararası Kıbrıs Kültür ve Sanat Festivali başladı

7 ülkeden sanatçının katılımıyla sergi açılışı Mağusa’da gerçekleşti

03 Mart 2020 Salı 12:47
1. Uluslararası Kıbrıs Kültür ve Sanat Festivali başladı
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1 Uluslararası Kıbrıs Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışı dün akşam Buğday Camii’nde saat 18.00’da gerçekleşti.

28 Şubat’ta Buğday Camii’nde başlayan 7 Ülkeden sanatçıların katılımıyla çalıştay başladı.

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Açılışta konuşma yapan Serkan Haliloğulları, “Emeği geçen tüm sanatçılara ve sonsuz destek verdikleri için teşekkür ediyorum”dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “Kültürle sanatla dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Mağusa kültür ve sanatın başkentidir. Emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri konuşmasında, “ Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşamış olduğu bir savaş var ve bu savaşta yitirilen şehitler var şehitlerimize rahmet diliyorum gazilerimize acil şifa diliyorum. Lefkoşa’da da çıkan yangında hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza rahmet diliyorum bu üzücü olaylardan dolayı içimiz buruk. Geniş katılımla insanların sanattan çok şey öğrendiği bir festival olur. Kültür ve sanata bu kadar değer verdiği için Belediye Başkanı’na teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından sanatçılara plaket takdim edildi. Toplu kurdale kesimi sonrasında sergiyi gezdiler. (MHA)

Son Güncelleme: 03.03.2020 13:39
Anahtar Kelimeler:
1. Uluslararası Kıbrıs Kültür Ve Sanat Festivali
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