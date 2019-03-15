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1. Çocuk Tiyatroları Festivali, 19 Mart-26 Nisan tarihleri arasında Girne’de

1. Çocuk Tiyatroları Festivali, 19 Mart-26 Nisan tarihleri arasında Girne’de

15 Mart 2019 Cuma 15:19
1. Çocuk Tiyatroları Festivali, 19 Mart-26 Nisan tarihleri arasında Girne’de

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Çocuk Tiyatroları Festivali, 19 Mart ile 26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Kültür Sanat Etkinleri kapsamındaki Festival’le ilgili program, Girne Belediyesi Kültürevinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıya; Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, meclis üyeleri Fırat Güçlüsoy, Hüseyin Ayrılmazkardeşler, Pelin Aydın Kutluba, Ziya Egemen Sencer, Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik ve belediye çalışanları katıldı.

FESTİVALDE 7 OYUN VE 51 GÖSTERİM…

Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında, 2’si KKTC ve 5’i Türkiye’den olmak üzere toplam 7 ekip, 7 farklı oyunla çocuklarla buluşacak. Festival kapsamında her gün 3 seanstan oluşan toplam 51 gösterimle yaklaşık 2 bin 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Oyun biletlerinin 5 Türk Lirası olduğu festivalde  “Ben Çöp değilim” isimli oyun okullarda gösterilecek, diğer tüm oyunlar, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda, 3’er seans halinde sahnelenecek.

GÜNGÖRDÜ: “İLK KEZ DÜZENLEMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, basın toplantısında yaptığı konuşmada KKTC’de, ilk kez çocuklar için tiyatro festivali düzenleyen kurum olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Nidai Güngördü, belediyenin görevleri arasında, kent sakinlerine beledi hizmetleri sunmak yanında, kültür ve sanatla buluşturmak olduğuna dikkat çekti.

Başkan Güngördü, çocukların akademik eğitimleri yanında, kültür-sanat faaliyetleriyle iç içe büyümelerinin, eğitimleri ve gelecek yaşamları açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Güngördü, festivale öğrencilerin katılımına imkan sağlayan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına, okul yönetimlerine ve ailelere teşekkür etti.

ATİK: “PROGRAMDA SEÇİCİ DAVRANDIK”

Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, çocuklara yönelik ilk kez bir tiyatro festivali düzenlenmesinin önemli bir adım olduğunu belirterek, çocukların sorgulayan bireyler olmalarına katkı sağlayacak, toplumsal bilinç ve farkındalığını artıracak oyunlar seçtiklerini dile getirdi. Atik konuşmasının ardından, festival programı hakkında bilgi verdi.

FESTİVAL PROGRAMI

1.Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında; İzel Seylani “Karagöz –Gizli Hazine” Gölge Oyunu 19, 21,22, 26, 28, 29 Mart ve 18, 19, 23, 25, 26 Nisan tarihlerinde, Tiyatro Mie “Küçük Balık Bam Bam” 2 Nisan’da, Uygur Çocuk Tiyatrosu “Burnunu Kaybeden Palyaço” 4 Nisan’da, Tiyatro Alkış “Bir Kümes Müzikali” 9 Nisan’da, Tiyatro Alkış “Ben Çöp Değilim” 10 Nisan’da, İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu “Kaplumbağa ve Tavşan” 12 Nisan’da ve KKTC Devlet Tiyatroları “Bremen Mızıkacılarının Zaferi” 16 Nisan’da sahnelenecek.

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1.çocuk Tiyatroları Festivali
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