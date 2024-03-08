Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 29 Şubat itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 22 bin 622 TL olarak açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, sendikanın yapmış olduğu çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 193,91 TL aylık 5 bin 817,30 TL; yetişkin bir erkek için günlük 202,95 TL aylık 6 bin 88,50 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 214,72 TL aylık 6 bin 441,60 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 142,49TL aylık 4 bin 274,70 TL olduğu belirtildi.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre, ülkede 2024 Ocak ayında yüzde 3,84, Şubat ayında yüzde 4.59; iki aylık toplam yüzde 8.60 enflasyon meydana geldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 85,71 oldu.

Açıklamada, hayat pahalılığı hesaplamasında baz alınan sepetin, KTAMS’ın tüm ısrarlı taleplerine rağmen 2015 yılından beri güncellenmediği belirtildi, “Çalışanların ve emeklilerin alım gücünün korunması açısından büyük önem taşıyan hayat pahalılığı ödeneğinin anlamını yitirmesine neden olan bu durumun sorumlusu İstatistik Kurumu çalışanları değil sepetin güncellenmesi ile ilgili irade göstermeyen İstatistik Kurumu Başkanlığı ve hükümettir. Sepetin acilen güncellenmesini, ayrıca hayat pahalılığını artıran keyfi fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi için, Başbakan’ın söz verdiği gibi etkin denetim yapılmasını talep ederiz.” ifadeleri kullandı.