Rum Yönetimi’nin, önemli ve kritik addedilen binalara iki yeni sistem yerleştireceği ve böylelikle güvenlik seviyesinin yükseltileceği belirtildi.

Politis gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kritik Altyapıları Donatılıyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin kritik binalara iki yeni sistem yerleştireceğini yazdı.

Gazete ilkinin; Rum Başkanlığı, Polis Müdürlüğü, Larnaka ve Baf havalimanları ve Merkezi Cezaevi gibi beş kritik yere yerleştirilmesi planlanan, ticari insansız hava araçlarının (anti drone) uçuşlarına izin vermeyecek bir sistem; diğerinin ise Merkezi Cezaevi’ndeki cep telefonlarını etkisiz hale getiren sistem olduğunu yazdı.

Anti drone sisteminin, yıl sonundan önce alınmasının ve ilgili binalara yerleştirilmesinin planlandığını yazan gazete, bu sistemin maliyetinin 2.1 milyon euro olacağını belirtti.

Habere göre Merkezi Cezaevi’ne yerleştirilecek ve cep telefonlarını etkisiz hale getirecek sistemin ise 2025 yılı sonunda alınması planlanıyor.