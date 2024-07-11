KKTC’de dün etkili olan kötü hava koşulları Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün kötü hava koşullarının etkili olduğunu, Güney Lefkoşa’da bazı semtlerde çıkan hortumun ağaçların devrilmesine yol açtığını yazdılar.

Gazete, Rum itfaiyesinin dün Lefkoşa bölgesinde 9 ağaç devrilmesi vakasına müdahale ettiğini belirtirken kötü havanın bugün de etkili olmasının beklendiğini aktardı.

Haravgi gazetesi ise ağaç düşmesi sebebiyle bazı araçların zarar gördüğünü vurguladı.