(Kamalı Haber)

KKTC’den ihraç edildikten sonra kardeşine ait pasaportla ülkeye gelen Yasir Shahzad bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Metin Cengiz olguları aktardı. Polis, Yasir Shahzad’ın 18 Mayıs 2023 tarihinde ihraç edilmesine rağmen, ülkesi Pakistan'da erkek kardeşi Qaisar Shahzad'a ait pasaport ile 23 Kasım 2023 tarihinde KKTC'ye gelerek Ercan Havaalanında görevli muhaceret memuruna konu pasaportu vermek suretiyle başkasının kimliğine bürünerek tedavüle sürdükten sonra aleyhinde ihraç kararı olduğunu bilmesine rağmen, sahte davranışla kayıt temini yaparak KKTC'ye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının alınan ihbar üzerine 5 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa Surlariçinde yakalandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise ülkesine çocuklarının yanına gitmek istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıyı 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.