KKTC’de geçen hafta meydana gelen 62 trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 25-31 Mart tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen kazaların 16’sı yaralanma, 46’sı hasarla sonuçlandı.

Kazaların 22'si süratli araç kullanmak, 13'ü dikkatsiz sürüş yapmak, 8'i kavşakta durmamak, 7'si yakın takip ve 12'si diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.

17'si Lefkoşa, 13'ü Gazimağusa, 18'i Girne, 3'ü Güzelyurt ve 11'i İskele'de olan kazalar sonucu toplam 4 milyon 450 bin 515 TL'lik hasar oluştu.

- Trafik denetimlerinde 17 bin 368 araç sürücüsü kontrol edildi

KKTC’de 25-31 Mart tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen 17 bin 368 araç sürücüsünün 4 bin 781'i rapor edildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 1109 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 884 ) , Tehlikeli Sürüş ( 21 ), Dikkatsiz Sürüş ( 34 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 225 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 21 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 80 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 351 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 101 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 168 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 6 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 73 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 74 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 28 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 9 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 3 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 14 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 51 ) ve 1529 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. Toplam 327 araç trafikten men edildi ve 11 sürücü ise tutuklandı”