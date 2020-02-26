Kokular hafızadan silinmez, bilinç altını doğrudan etkiler.
Güzel hisler uyandıranı da vardır, rahatsız edeni de.
Her canlının kendine has bir kokusu vardır.
Her kitabın, her mekanın da.
Hatta, her ülkenin, her şehrin de bir kokusu vardır.
İstanbul farklı kokar, Venedik farklı, Paris farklı, Kudüs farklı…
Çin’in sokaklarının nasıl bir kokuya sahip olduğunu, oralarda gezenler bilir. Hacca gidenlerin de maruz kaldıkları kokular farklıdır örneğin.
Anadolu’nun dağlarında farklı farklı kokular vardır mesela.
Kıbrıs’ın ovaları, dağları da bir farklı kokar, sokakları da.
Bir ülkenin kokusu, kolay kolay sinip, yer etmez.
Zaman alır yerleşmesi.
Ağaçların, çiçeklerin, insanların, pişen aşların, çevrenin temizlik durumunun, atıkların, binaların kokularının bileşkesidir aslında bir şehrin, bir ülkenin kokusu.
Buna tarih eklenir, kültür eklenir, toplumun morali eklenir.
Ve, her şehir, her ülke, kendine has kokusuna kavuşur yıllar yıllar içerisinde.
Kıbrıs nasıl kokuyor?
Dağlarından süzülüp inen kekik kokularını, ağaçların bahar dallarındaki çiçeklerinin kokularını saymazsak, pek de iyi koktuğu söylenemez.
Toz kokuyor, egsoz kokuyor. Bir yer küf kokarken, bir yeri kimyasal kokuyor.
Çöp kokuyor, balçık kokuyor, kanalizasyon kokuyor.
İnsanları da katarsak, bazılarında hoşnutsuzluk kokuyor, öfke kokuyor, ego kokuyor.
Siyasilerin yaptıklarını da katarsak, yazmaya elim varmıyor…
Peki Kıbrıs nasıl kokmalı?
Lavanta kokmalı!
Yollardaki refüjler, çemberlerin içleri lavantalarla doldurulmalı! Üstelik bakımı çok kolay! Üstelik kokusu sakinleştirici ve rahatlatıcı! Üstelik kokusu sinek, sivrisinek kaçırıcı!
Biberiye kokmalı, nane kokmalı okulların bahçeleri! Öğrencileri rahatlatıp, zihinlerini açmalı!
Adaçayı kokmalı dağlar, sakinlik huzur vermeli gezerken…
Kıbrıs, Kıbrıs Gülü kokmalı, kokusunun ulaştığı her yere sakinlik, ferahlık götürmeli!
Kıbrıs, eski aromalarına yeniden kavuşmalı, kavuşturulmalı!
Yıkılmaya terk edilmiş, ölümü bekleyen tarihi yapılar, yeniden yaşam kokmalı!
Kıbrıs’ın insanları umut kokmalı!
Çocukları neş’e, yaşlıları huzur kokmalı!
Yollar güven, sokaklar hijyen kokmalı!
Tüm konular yeniden harmanlanmalı Kıbrıs’ta!
Siyasilere gelince ise,
Çürümüş siyaset gömleklerinin kokularına kendilerini hapsetmeyip,
Kıbrıs’ın tüm güzel kokularını üzerlerinde taşıma sorumluluklarını bilmeli,
O hoş kokan gömleğin daha değerli olduğunu akıllarından çıkarmamalı…
Dr. H. İlker İpekdal
İletişim: 0542-8529899