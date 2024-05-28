Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin resmi ziyaret için dün Güney Kıbrıs’a gittiği belirtildi.

Alithia gazetesi Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin dün Larnaka Havalimanı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından karşılandığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis ve Katar Emiri karşılama törenin ardından iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine vurgu yaptıkları kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Hristodulidis dün akşam da Katar Emiri ile özel bir yemekte bir araya geldi.

Gazete Katar Emiri’nin bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile resmi bir görüşme gerçekleştireceğini, baş başa görüşmenin ardından heyetler arasındaki görüşmeye geçileceğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis öğleyin ise Katar Emiri onuruna yemek verecek.