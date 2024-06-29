Halk arasında “kaplan sivrisineği” olarak bilinen “Aedes aegypti” sivrisineğinin görüldüğü Güney Kıbrıs’ta, bu tür sivrisineğin kökünün kurutulması için Avrupa Komisyonu tarafından pilot program uygulanıyor.

Haravgi “Kıbrıs’ta Kaplan Sivrisineğinin Kökünün Kazınması İçin Program” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ın, Chikungunya, Zika, Dank Humması ve Sarı Humma hastalıklarının yayılmasına yol açan kaplan sivrisineğinin görüldüğü tek AB üyesi olduğunu yazdı.

Habere göre Avrupa Konseyi, Aedes aegypti sivrisineğinin kökünün kurutulması için ilan ettiği pilot program için Güney Kıbrıs’a EU4Health programı çerçevesinde 500 bin euroluk ödenek verecek.