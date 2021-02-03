Dr. İlker İpekdal

Covid-19 pandemisi ile mücadelede en önemli kozlardan bir tanesi de kapanmaktır.
Neden kapanırız?
Vaka artışlarının önüne geçmek için.
Sağlık sisteminin yükünü hafifletmek için.
Bizlerin ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak ve dolaylı olarak da kurtarmak için.
Peki vakalar neden artar?
Temaslar yüzünden.
Mutasyon yüzünden.
Yeteri kadar test yapılmayarak vakaların tespit edilememesi yüzünden.
Bireylerin temaslı olduklarını gizlemeleri yüzünden.
Covid-19’a belirtileri gösteren bireylerin kendilerini gizleyerek sağlık birimlerine kısa sürede ulaşmamaları yüzünden.
Aşıyokluğundan.
Peki kapanmanın sorumlusu kimlerdir?
Temaslı, PCR testi pozitif veya Covid-19 belirtileri gösterip de kendilerini saklayanlar kapanmaktan sorumludur.
Bulaş önlemlerine dikkat etmeyenler kapanmaktan sorumludur.
Önlemlere uymayan arkadaşlarını, sevdiklerini, çevredekileri uyarmayanlar kapanmaktan sorumludur.
Kapanmaktan daha başka kimlerin sorumlu olduklarına devam edelim.
Sağlık altyapısı batak bir şekilde pandemiye yakalanan devlet sorumludur.
Sağlığı iyileştirmek adına kağnı hızında ilerleyen devlet sorumludur.
Testlerin yaygınlaştırılması gerektiği ilk kapanma döneminde, halkın sağlığını tehdit eden test tekelcilerine göz yuman ve bu yüzden de kapanmayı uzatarak halkın güvenini sarsan devlet sorumludur.
Kamu sağlık sistemi ile özeldeki sağlık sistemini, pandemi gibi bir insanlık probleminde bile bir araya getiremeyen, senkronize edemeyen, organizasyon ruhunu ahbap-çavuş ilişkisine bırakmış, sağlığı statikonun laf ve galeyanlarına teslim eden devlet sorumludur.
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı ‘’yasa da yasa!’’ diye tutturup da bastıran, yasanın ise sadece onda birlik bölümünü uygulayan, gerisini görmezden gelen devleti işgal etmiş zihniyetler sorumludur.
Vakaları adeta ‘’çaysal’’ toplantı haline dönüştürmüş, bilimsel verilerle değil, bakkal defteri tutarcasına vaka ve test takibi yapan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi sorumludur.
Açık olmanın beyazlığı ya da kapalı olmanın siyahlığı arasında gidip gelen; verileri bilimsel toplamayan, verileri bilimsel yorumlamayan, ürettiği kriterleri ise bilimsellikten uzak olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi sorumludur.
Kapanmadan önce kısıtlayıcı önlemlerin alınması gerektiği gibi görüşlerden uzak bir pandemi krizi yönetimi sorumludur.
Denetleme defektini ‘’herkesin bir dayısı var’’ diyerek geçiştiren Sayın Sağlık Bakanı sorumludur.
Sürveyans Komitesi’nin, Laboratuvar Komitesi’nin, Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin işlemesini ENGELLEYEN, tutanaksız toplantılarla halkın beden ve psikolojik sağlığı ile sosyoekonomik kaderiyle oynamanın ne demek olduğunu kavrayıp kavramadığı tam olarak anlaşılamayan kimseler sorumludur.
Kapandıktan sonra nasıl açılacağının bile planını yapmadan, açılmayı kabak çiçeği açılmasına dönüştüren yönetim anlayışı sorumludur.
Kapanmanın sorumlusu evet halktır!
Ama halktan daha çok, altyapısızlığı, bencilliği, organizasyonsuzluğu, denetimsizliği ile sahnede olmayı seven devlet sorumludur.
Bu devletin kararları teslim ettiği, bile bile altının doldurulmadığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi sorumludur!
Tıpkı açılmaktan da sorumlu olacakları gibi!
İletişim: 0542-8529899