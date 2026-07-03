Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), 12’nci Olağan Genel Kurulu yapıldı. Ahmet Serdaroğlu, üyelerin yaklaşık yüzde 97’sinin oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.

Sendikadan verilen bilgiye göre Serdaroğlu, ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve enflasyona karşı mücadelenin yeni dönemde de süreceğini kaydetti.

-Serdaroğlu: “Maaş artışı tek başına çözüm değil”

Genel Kurul’da değerlendirme yapan Serdaroğlu, Kamu-İş’in sendikal mücadelesinin yıllardır meydanlarda ve direniş alanlarında verildiğini söyledi.

Serdaroğlu, “Bizler buraya konforlu salonlardan, icazet makamlarından gelmedik. Çalışma Bakanlığı önünde kurduğumuz direniş çadırlarından, Başbakanlık önünde yaktığımız mücadele ateşinden ve Meclis barikatlarının ön saflarından geldik.” dedi.

Ekonomik gelişmelere de değinen Serdaroğlu, “Maaş artışı tek başına hiçbir şeyi değiştirmez. Enflasyonu durduramazsak verilen artış kısa sürede eriyor.” dedi. Mevcut hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarını eleştiren Serdaroğlu şu soruları sordu:

“Dünyanın neresinde dört kez tüp gaza zam yapıldığı görülmüştür? Dünyanın neresinde yüzde 22 elektrik zammı yapılıp ardından yüzde 18 maaş artışı verilerek bunun yeterli olduğu söylenebilir?”

Hak arama mücadeleleri nedeniyle zaman zaman eleştirildiklerini belirten Serdaroğlu, “Eyleme gittiğimizde eleştiriliyoruz ama biz emekçinin hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aynı şekilde devam edeceğim. Eğer bu çizgiden çıkarsam, bu kürsüden ilk ben söylerim.” dedi.

Yeni dönemde de emekçilerin haklarını korumak için kararlılıkla çalışacaklarını belirten Serdaroğlu, hayat pahalılığı ve çalışma yaşamındaki sorunlara karşı örgütlü mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

-Teşekkür konuşması

Seçim sonuçlarının ardından teşekkür konuşması yapan Serdaroğlu, elde edilen sonucun örgütlü mücadelenin ortak iradesi olduğunu belirterek, “Bu güveni, emek mücadelesini büyütmek için büyük bir sorumluluk olarak taşıyacağız.” dedi.

Kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür eden Serdaroğlu, yeni dönemin Kamu-İş camiasına ve tüm emekçilere hayırlı olmasını diledi.