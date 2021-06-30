Dr. İlker İpekdal

Ülkemizde Kardiyoloji ve Kalp ve Damar uzmanı sayımız kısmen yeterli olsa da devletin kardiyoloji ile kalp ve damar hastalarına verdiği hizmette ciddi aksaklıklar söz konusu.
Geçtğimiz sene Mart ayında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangında, hem can kayıpları yaşanmıştı (Allah rahmet eylesin) hem de Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakımı ile bir anjiyografi ünitesi kullanılamaz duruma gelmişti.
Yangına neden olan şey klasik elektrik arızası idi ama öncesinde gelen kablo kokuları unutuldu gitti.
Yangının olduğu gün doktorlar: “Bu ülkenin kalbine dokunan servis”in kalbinden büyük yara aldığına vurgu yapmışlardı.
Bazıları da sosyal medya hesaplarından ‘’evimiz, yuvamız yandı’’ diyerek ağıtlar yakmıştı.
Peki son durum nedir?
Sıfıra sıfır elde var sıfır.
Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi yok.
Devlet tek anjiyografi cihazı ile hizmet vermeye çalışıyor.
İşin asıl ilginç tarafı, Acil Durum Hastanesi’nde kuzu gibi yatan anjiyografi cihazı çalıştırılmak yerine anjiyografi hastaları özele sevk ediliyor ve yine oralarda sevk eden doktorlar tarafından anjiyografileri yapılıyor.
El insaf!
Devlette sıra alamadığı, doktora ulaşamadığı, tetkikini yaptıramadığı için mecburen özele giden bir hasta bugün muayene, ekokardiyografi, EKG test paketine bir anda 800-900 TL vermek zorunda kalıyor.
Dahası, üzerine bir de kan tahlilleri, konsültasyonlar eklenince, maaşının yarısı bir hafta içerisinde buhar oluveriyor!
Sağlıkta paranın lafı olmasa da, hepsi devlette yapılabilecekken özelde yapılmaya teşvik edilmesi, sosyal devlet anlayışına hiç sığmıyor!
O zaman gelin şu soruları birlikte soralım:
Devletteki Kalp ve Damar Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’nin ve anjiyografi hizmetlerinin geliştirilmesi neden ihmal ediliyor?
Evlerde kalp kaynaklı ani ölümlerin olduğu ülkemizde, kalp sağlığı devlet eliyle hiçe mi sayılıyor?
Bunların sorumluları kim veya kimler?
Bu ülkede illa ki sokağa dökülmek, eylem yapılmak isteniyorsa, doktorların ve halkın birlikte hareket edip, devlet kalp sağlığımızı güvence altına alana kadar sokaklardan içeri girmemesi gerekir!
Parası olanın devlette çalışan aynı doktor tarafından özelde sağlık bulabildiği bir sistemde parası olmayanların Allah’a emanet yaşadığını önce Sağlık Bakanı’nın sonra da bu işin sorumlularının biliyor olmaları gerekir!
Kalp pili, kalp kapağı, stent ihalelerine hevesle eğilen zihniyetlerin biraz olsun halkçı da düşünerek vicdanlarını rahatlatması gerekir!
Devletin kardiyoloji ile kalp ve damar sevklerine yılda ne kadar ödediğini açıklaması gerekir!
Evlerinin yuvalarının yandığını iddia edenlerin, devletin evlerini neden onarmadıklarının hesabını Meclis kürsüsünde tekrar tekrar soruyor gerekir!
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin girişine ışıl ışıl – janjanlı kalp dekorlarının konulması ile halkımızın kalp sağlığı güvence altına alınmış olmuyor!
İnsanlarımızın kalp atım sayılarının parayla belirlendiği bu düzenin bir an önce değişmesi gerekiyor!