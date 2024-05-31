Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu The Beatles'ın üyesi John Lennon'a ait "kayıp gitar" ABD'nin New York kentindeki açık artırmada yaklaşık 2,9 milyon dolara satıldı.

Julien Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, ünlü İngiliz müzik grubu The Beatles'ın 1980'de öldürülen vokalisti Lennon'un 50 yıldır kayıp olan ve bir tavan arasında bulunan 12 telli akustik gitarının satışa çıkarıldığı ifade edildi.

Müzayede Evi'nin açıklamasında, gitarın, 2 milyon 857 bin dolar değerinde rekor bir fiyata satıldığı belirtildi.

Açıklamada, gitarın Lennon ve diğer grup üyesi gitarist George Harrison tarafından 1965'te yayınlanan "Help" ve "Rubber Soul" isimli albümlerin kayıtları sırasında kullanıldığı bildirildi.

Gitarın aynı zamanda albümle aynı ismi taşıyan "Help" filminde de Lennon tarafından bizzat çalındığı kaydedilen açıklamada, bu gitarın grubun kayıp enstrümandan biri olduğu bilgisi verildi.