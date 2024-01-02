Bölge genelinde tsunami uyarıları kaldırıldı

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde 55 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 olan çok sayıda deprem meydana geldi.

Noto Yarımadası kıyısında yerel saatle 10.17'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

JMA, İşikawa kıyıları dahil bölge genelinde tsunami uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.

- 200'e yakın bina hasar gördü

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.

Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi.

Devlet televizyonu NHK'ye ait görüntüde, Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yatması yer aldı.

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine bağlı 1000 personel bölgeye sevk edildi.

Bölge genelinde 50 bine yakın kişinin tahliye edildiği ve farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği belirtildi.

Valilik, yerli ve yabancılar için 6 dilde hizmet sunacak danışma hattı kurulduğunu açıkladı.

Eyalet genelinde 19 tıbbi kuruluşta elektrik kesintisi yaşandığı aktarılırken, market ve bakkallardaki ürünlerin yer aldığı rafların boşaldığı görüldü.

Japonya Sağlık Bakanlığı, bölgede, hastaların sigorta kartlarını ibraz edememeleri halinde de tedavi alabilmeleri için tıbbi kuruluşlara talimat verdi.

İşikawa, Fukui, Toyama ve Niigata eyaletleri, "Afet Yardım Yasası" kapsamında, bölge geneli 47 ilçe belediyesi için merkezi hükümetten finansman desteği talep etti.

- Yardım malzemeleri gemilerle taşınacak

Başbakan Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, Noto Yarımadası'nın kuzey bölgelerine ulaşımın son derece zor olduğunu bildirdi.

Kişida, merkezi hükümetin, bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında gemilerin kullanılması için hazırlık yaptığını aktardı.

Japonya Başbakanı, "Zaman geçtikçe felaketin etkisi daha belirginleşiyor. Hayat kurtarmak zamana karşı bir yarış" ifadesini kullandı.

- Tren hatlarında gecikmeler

Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde yer alan Noto Havalimanı'nda pistte derinliği 10 santimetre ve uzunluğu 10 metreyi aşan çökmeler saptandı.

500'e yakın yolcunun Noto Havalimanı'nda mahsur kaldığı ve onarım sürecine alınan pistin en erken 4 Ocak gecesi yeniden hizmete alınabileceği aktarıldı.

Bölgede hizmet veren Hokuriku hızlı tren hatlarındaki birçok seferde 11 saate varan gecikmeler yaşandığı duyuruldu.

İşikawa'nın merkezindeki Kanazawa İstasyonu varışlı tren seferlerinin öğle saatlerine dek askıya alındığı bildirildi.

- Selamlama iptal edildi

Japonya İmparatorluk Ajansı (Kunaicho), İmparator Naruhito'nun, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı yerleşkesinde halkı selamlayacağı etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan, Hokuriku Electric Power (Rikuden) firmasına ait Noto Yarımadası'nın batı yakasına kurulu hizmet dışı Şika Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı ifade edildi.

Rikuden firması, yaptığı açıklamada, nükleer tesise elektrik sağlayan altyapı ve sistemlerin kısmen kullanılamaz durumda olduğunu açıkladı.

Japonya Nükleer Düzenleme Kuruluna göre, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde de anormallik tespit edilmedi.

Japonya Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, depremlere ilişkin analizde, kıyıdaki Wajima'da karanın 3 metreye yakın, batıya doğru hareket ettiğinin saptandığı kaydedildi.