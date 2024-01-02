Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 15 Ocak'a kadar sürmesi planlanan ortak askeri tatbikatının başladığını duyurdu.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin 45 personelden oluşan kara kuvvetleri birliğinin tatbikat için Hindistan'a geldiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının, Birleşmiş Milletlerin (BM) barışı koruma operasyonlarına ilişkin BM Şartı kapsamında çöl veya yarı çöl özelliği olan bölgelerde ve çeşitli alanlarda "müşterek çalışmayı geliştirmek" olduğu vurgulandı.

Söz konusu tatbikatın, iki ülke arasındaki ilişkileri "güçlendirmeyi" hedeflediğine de işaret edilen açıklamada, iki ülkenin ortak askeri tatbikatının, Rajasthan eyaletinde 2-15 Ocak'ta yapılması planlanıyor.