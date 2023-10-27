Ünlü piyanist Rüya Taner'in Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği Yüzüncü Yıl Marşı'nın prömiyeri Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde 29 Ekim'de yapılacak.

Sözlerini Osman Güvenir'in yazdığı Yüzüncü Yıl Marşı'nı, Cumhurbaşkanlığı Özel Sanat Danışmanı da olan piyanist Rüya Taner besteledi.

Tenor Umut Can Erten'in seslendirdiği marş, 29 Ekim'de Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde yapılacak prömiyerinin ardından sosyal medya ve müzik kanallarından dinlenebilecek.

Taner, AA muhabirine, Yüzüncü Yıl Marşı'nı geçen şubatta bestelediğini belirterek, "Bu marş, büyük Türk milletine yavru vatan KKTC'li sanatçılar olarak armağanımızdır. Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlamanın gurur ve onurunu yaşıyoruz." dedi.